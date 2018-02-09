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      Конный биатлон пройдет летом в Удмуртии

      11:14, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:14, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      411
      0
      #Дебесы\n#биатлон\n#Удмуртия\n#соревнования\n#кони
      Фото: pixabay.com
      411
      0

      Мероприятие вошло в календарь событийного туризма республики.

      Дебесы. Удмуртия. Конный биатлон проведут летом в Дебесском районе. Как рассказал журналистам «Сусанина» начальник управления культуры и туризма муниципального образования Александр Корепанов, мероприятие уже включили в календарь событийного туризма.

      С инициативой развития родного края выступили режиссер Павел Поздеев и руководитель конной базы «Золотая подкова». Средства планируется привлечь через проектную деятельность.

      Соревнования на скакунах проведут вблизи деревни Сюрынгурт. Состязания будут состоять из трех этапов: всадник проходит два круга и стреляет из духового ружья по мишеням.

      Требований к породам лошадей вводить не планируется.

      «Мы хотим, конечно, чтобы нас поддержала и федерация биатлона, но пока мы только разрабатываем положение», - рассказал Александр Корепанов.

      Как отметили в администрации, мероприятия будут платными.

      11:14, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      411
      0
      #Дебесы\n#биатлон\n#Удмуртия\n#соревнования\n#кони

       

       

       

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