Конный биатлон пройдет летом в Удмуртии

Мероприятие вошло в календарь событийного туризма республики.

Дебесы. Удмуртия. Конный биатлон проведут летом в Дебесском районе. Как рассказал журналистам «Сусанина» начальник управления культуры и туризма муниципального образования Александр Корепанов, мероприятие уже включили в календарь событийного туризма.

С инициативой развития родного края выступили режиссер Павел Поздеев и руководитель конной базы «Золотая подкова». Средства планируется привлечь через проектную деятельность.

Соревнования на скакунах проведут вблизи деревни Сюрынгурт. Состязания будут состоять из трех этапов: всадник проходит два круга и стреляет из духового ружья по мишеням.

Требований к породам лошадей вводить не планируется.

«Мы хотим, конечно, чтобы нас поддержала и федерация биатлона, но пока мы только разрабатываем положение», - рассказал Александр Корепанов.

Как отметили в администрации, мероприятия будут платными.