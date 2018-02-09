  • $ 57.67 ↑
  • € 70.77 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пожарных из Удмуртии наградили за спасение людей и высокий профессионализм

      09:56, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      09:56, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1182
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#пожар
      Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
      1182
      0

      Сотрудникам МЧС вручили благодарности за работу при ликвидации последствий обрушения дома на улице Удмуртской.

      Москва. Торжественная церемония награждения государственными наградами сотрудников МЧС России прошла в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

      Среди награждённых оказались и огнеборцы из Удмуртии. Так, капитана внутренней службы Андрея Фикса наградили медалью «За спасение погибавших». Капитан Фикс спас людей при пожаре в пятиэтажке Сарапула год назад, 9 февраля 2017 года.

      Также сотрудникам МЧС вручили благодарности «за высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий обрушения» жилого дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске. Напомним, 9 ноября 2017 года там произошел взрыв газа.

      Благодарность.jpg

      Благодарности председателя Государственной Думы вручили:

      - старшему лейтенанту внутренней службы Антону Чунареву;

       - старшему прапорщику внутренней службы Алексею Холмогорову;

      - прапорщику внутренней службы Константину Александрову;

      - прапорщику внутренней службы Андрею Ефимову;

      - прапорщику внутренней службы Андрею Зеленину;

      - Эдуарду Аникину, водителю автомобиля ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Удмуртской Республике».

      09:56, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1182
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Сарапул\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#пожар

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      28237

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      9425
      16:46, 06 февраля, 2018

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      6279
      11:56, 02 февраля, 2018

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      5868
      09:10

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      5329
      14:40, 05 февраля, 2018

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      09:08, 02 февраля, 2018
      2193

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      2147
      18:15, 04 февраля, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2136
      17:44, 02 февраля, 2018

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2123
      19:53, 03 февраля, 2018

      Двое детей в Новосибирской области утонули в яме, оставленной после ремонта водопровода

      2076
      10:20, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2473

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2416
      19:16, 06 февраля, 2018

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      2326
      19:20, 02 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2191
      20:39, 03 февраля, 2018

      Дрон чуть не сбил пассажирский самолет в США

      2096
      14:46, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Новостройка в Ижевске без воды

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      08 февраля, 2018

      Создание фан-зоны в парке имени Кирова в Ижевске к чемпионату мира по футболу 2018

      08 февраля, 2018