Пожарных из Удмуртии наградили за спасение людей и высокий профессионализм

Сотрудникам МЧС вручили благодарности за работу при ликвидации последствий обрушения дома на улице Удмуртской.

Москва. Торжественная церемония награждения государственными наградами сотрудников МЧС России прошла в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Среди награждённых оказались и огнеборцы из Удмуртии. Так, капитана внутренней службы Андрея Фикса наградили медалью «За спасение погибавших». Капитан Фикс спас людей при пожаре в пятиэтажке Сарапула год назад, 9 февраля 2017 года.

Также сотрудникам МЧС вручили благодарности «за высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий обрушения» жилого дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске. Напомним, 9 ноября 2017 года там произошел взрыв газа.

Благодарности председателя Государственной Думы вручили:

- старшему лейтенанту внутренней службы Антону Чунареву;

- старшему прапорщику внутренней службы Алексею Холмогорову;

- прапорщику внутренней службы Константину Александрову;

- прапорщику внутренней службы Андрею Ефимову;

- прапорщику внутренней службы Андрею Зеленину;

- Эдуарду Аникину, водителю автомобиля ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Удмуртской Республике».