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      Акция в поддержку Загитовой, «список 47» и «Яндекс» в кино: что произошло минувшей ночью

      08:00, 09 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      08:00, 09 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      520
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#Яндекс\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание\n#Картина дня
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      520
      0

      «Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

      Акция в поддержку Загитовой:

      Хоккеисты «Ижстали» решили поддержать фигуристку из Ижевска Алину Загитову своей игрой в день открытия Олимпиады, а после матча устроить небольшой флешмоб. Тренер «сталеваров» и отец спортсменки, Ильназ Загитов в окружении хоккеистов обратится к своей дочери с теплыми словами.

      «Болельщики «Ижстали» без сомнения являются и поклонниками Алины Загитовой. Поэтому надеемся на поддержку наших трибун. Как бы не завершился матч, оставайтесь на своих местах, включите фонарики на телефонах, а когда будет надо, то крикните от души три раза «Алина, Ижевск с тобой!». И не сомневайтесь, Алина услышит эти слова, а может быть и вся страна это услышит», - говорится в обращении к болельщикам, которое разместили в официальной группе «Ижстали» Вконтакте.

      Список 47:

      CAS отклонил апелляции на решение МОК о недопуске 47 спортсменов из России на Олимпиаду в Пхенчхан.

      «Заявки, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 спортсменами и тренерами на участие в Олимпиаде выездная панель CAS отклонила», - говорится в сообщении Интерфакса со ссылкой на CAS.

      Суд также решил, что что «нет доказательств тому, что группы МОК выносили решения ненадлежащим образом».

      CAS принял во внимание, что «решение МОК о запуске процесса приглашений для российских спортсменов не может рассматриваться как вариант санкций, это правомочное решение».

      Отметим, что в списке было большое количество биатлонистов, конькобежцев и лыжников. Также среди 47 спортсменов находились саночники, скелетонисты, фигуристы и хоккеисты.

      «Яндекс» в кино:

      «Яндекс» будет продюсировать кино. Медиасервисы интернет-компании уже выступают сопродюсерами фильма «Селфи», а также музыкального ток-шоу #наМузыке, пишет L!fe.

      Продюсерский центр будет «финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве», а также помогать в продвижении фильмов с помощью технологий компании.

      Ранее «Яндекс» выделил в отдельную дочернюю компанию направление медиасервисов — «Яндекс.Музыка», «КиноПоиск», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма». Их общая ежемесячная аудитория составляет более 50 млн пользователей.

      08:00, 09 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      520
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#Яндекс\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание\n#Картина дня

       

       

       

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