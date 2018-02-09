Акция в поддержку Загитовой, «список 47» и «Яндекс» в кино: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Акция в поддержку Загитовой:

Хоккеисты «Ижстали» решили поддержать фигуристку из Ижевска Алину Загитову своей игрой в день открытия Олимпиады, а после матча устроить небольшой флешмоб. Тренер «сталеваров» и отец спортсменки, Ильназ Загитов в окружении хоккеистов обратится к своей дочери с теплыми словами.

«Болельщики «Ижстали» без сомнения являются и поклонниками Алины Загитовой. Поэтому надеемся на поддержку наших трибун. Как бы не завершился матч, оставайтесь на своих местах, включите фонарики на телефонах, а когда будет надо, то крикните от души три раза «Алина, Ижевск с тобой!». И не сомневайтесь, Алина услышит эти слова, а может быть и вся страна это услышит», - говорится в обращении к болельщикам, которое разместили в официальной группе «Ижстали» Вконтакте.

Список 47:

CAS отклонил апелляции на решение МОК о недопуске 47 спортсменов из России на Олимпиаду в Пхенчхан.

«Заявки, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 спортсменами и тренерами на участие в Олимпиаде выездная панель CAS отклонила», - говорится в сообщении Интерфакса со ссылкой на CAS.

Суд также решил, что что «нет доказательств тому, что группы МОК выносили решения ненадлежащим образом».

CAS принял во внимание, что «решение МОК о запуске процесса приглашений для российских спортсменов не может рассматриваться как вариант санкций, это правомочное решение».

Отметим, что в списке было большое количество биатлонистов, конькобежцев и лыжников. Также среди 47 спортсменов находились саночники, скелетонисты, фигуристы и хоккеисты.

«Яндекс» в кино:

«Яндекс» будет продюсировать кино. Медиасервисы интернет-компании уже выступают сопродюсерами фильма «Селфи», а также музыкального ток-шоу #наМузыке, пишет L!fe.

Продюсерский центр будет «финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве», а также помогать в продвижении фильмов с помощью технологий компании.

Ранее «Яндекс» выделил в отдельную дочернюю компанию направление медиасервисов — «Яндекс.Музыка», «КиноПоиск», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма». Их общая ежемесячная аудитория составляет более 50 млн пользователей.