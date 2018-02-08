Горожане поддержали идею выбора главы Ижевска конкурсной комиссией

Против такого механизма проголосовали 4 человека, еще 25 воздержались.

Ижевск. Удмуртия. Большинство горожан поддержали идею выбора главы Ижевска конкурсной комиссией. Возможные изменения в устав города рассмотрели на публичных слушаниях, которые состоялись в администрации города в четверг, 8 февраля.

Против такого механизма проголосовали 4 человека, еще 25 воздержались.

В случае если правки на ближайшем заседании Горудмы Ижевска одобрят депутаты муниципального парламента, то нового градоначальника будет избирать комиссия, состоящая из 15 муниципальных парламентариев, еще 15 человек будут определены главой Удмуртии. Зарегистрировались около 200 человек.