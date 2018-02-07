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      Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы

      18:05, 07 февраля, 2018
      18:05, 07 февраля, 2018
      622
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      #здоровье\n#ЖКХ\n#авто\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Татарстан\n#транспорт\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#суд
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      Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин», по традиции, подводят итоги прошедшего рабочего дня.

      Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-07.


      Автобусы до «Бегишево»:

      Аэропорт «Бегишево» в Татарстане планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

      Суд над водителем:

      Водитель, устроивший аварию с участием автобуса на трассе Самара – Ижевск, может отправиться в колонию на шесть лет. Такого наказания для мужчины потребовал гособвинитель. Напомним, в аварии 2 июля прошлого года погибли 14 человек.

      Нашествие крыс:

      Крысы расплодились в жилом доме в Ижевске из-за нерадивой управляющей компании. К решению проблемы подключились специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

      Первое место:

      В январе самым продаваемым автомобилем в России стала «Лада Веста». Спрос на нее увеличился на 60%. «Веста» вышла на первое место по популярности впервые.

      Зимние фестивали:

      Сразу два фестиваля состоятся в Ижевске на следующей неделе. Сначала на набережной пруда появятся скульптуры изо льда. Перед Масленицей же художники начнут воздвигать фигуры для огненного фестиваля.

      18:05, 07 февраля, 2018
      622
      0
      #здоровье\n#ЖКХ\n#авто\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Татарстан\n#транспорт\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#суд

       

       

       

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