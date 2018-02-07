Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин», по традиции, подводят итоги прошедшего рабочего дня.
Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-07.
Автобусы до «Бегишево»:
Аэропорт «Бегишево» в Татарстане планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.
Суд над водителем:
Водитель, устроивший аварию с участием автобуса на трассе Самара – Ижевск, может отправиться в колонию на шесть лет. Такого наказания для мужчины потребовал гособвинитель. Напомним, в аварии 2 июля прошлого года погибли 14 человек.
Нашествие крыс:
Крысы расплодились в жилом доме в Ижевске из-за нерадивой управляющей компании. К решению проблемы подключились специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Первое место:
В январе самым продаваемым автомобилем в России стала «Лада Веста». Спрос на нее увеличился на 60%. «Веста» вышла на первое место по популярности впервые.
Зимние фестивали:
Сразу два фестиваля состоятся в Ижевске на следующей неделе. Сначала на набережной пруда появятся скульптуры изо льда. Перед Масленицей же художники начнут воздвигать фигуры для огненного фестиваля.