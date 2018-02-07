Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин», по традиции, подводят итоги прошедшего рабочего дня.

Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-07.

Автобусы до «Бегишево»:

Аэропорт «Бегишево» в Татарстане планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

Суд над водителем:

Водитель, устроивший аварию с участием автобуса на трассе Самара – Ижевск, может отправиться в колонию на шесть лет. Такого наказания для мужчины потребовал гособвинитель. Напомним, в аварии 2 июля прошлого года погибли 14 человек.

Нашествие крыс:

Крысы расплодились в жилом доме в Ижевске из-за нерадивой управляющей компании. К решению проблемы подключились специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Первое место:

В январе самым продаваемым автомобилем в России стала «Лада Веста». Спрос на нее увеличился на 60%. «Веста» вышла на первое место по популярности впервые.

Зимние фестивали:

Сразу два фестиваля состоятся в Ижевске на следующей неделе. Сначала на набережной пруда появятся скульптуры изо льда. Перед Масленицей же художники начнут воздвигать фигуры для огненного фестиваля.