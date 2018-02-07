Лёд и пламя встретятся на набережной Ижевского пруда

Принять участие в фестивале скульптур могут художники со всего мира.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лёд» пройдёт на набережной ижевского пруда с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Фестиваль рассчитан на профессиональных скульпторов. Заявку на участие могут подать не только российские, но и зарубежные художники. В планах правительства региона проводить фестиваль «Удмуртский лёд» регулярно. Тема этого года — «С любовью к Удмуртии, с верой в Россию!».

Посмотреть за работой скульпторов можно уже с 12 февраля. Торжественное открытие фестиваля состоится 17 февраля в 14:00.

Отметим, что последние дни фестиваля, 16 - 18 февраля, совпали с масленичными гуляниями, во время которых на глади ижевского пруда параллельно будет проходить фестиваль огненных скульптур. В течение этих трёх дней на набережной состоятся концерты различных коллективов из Ижевска и других городов, исполняющих этно- и электронную музыку.

Два фестиваля и масленичная неделя завершатся 18 февраля сожжением огненных скульптур на пруду, которое начнётся в 19:00 и продлится до 21:00.