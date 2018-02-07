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      Лёд и пламя встретятся на набережной Ижевского пруда

      14:40, 07 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      14:40, 07 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      350
      0
      #Ижевск\n#лед\n#Ижевский пруд\n#скульптуры
      350
      0

      Принять участие в фестивале скульптур могут художники со всего мира.

      Ижевск. Удмуртия. Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лёд» пройдёт на набережной ижевского пруда с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

      Фестиваль рассчитан на профессиональных скульпторов. Заявку на участие могут подать не только российские, но и зарубежные художники. В планах правительства региона проводить фестиваль «Удмуртский лёд» регулярно. Тема этого года — «С любовью к Удмуртии, с верой в Россию!».

      Посмотреть за работой скульпторов можно уже с 12 февраля. Торжественное открытие фестиваля состоится 17 февраля в 14:00.

      Отметим, что последние дни фестиваля, 16 - 18 февраля, совпали с масленичными гуляниями, во время которых на глади ижевского пруда параллельно будет проходить фестиваль огненных скульптур. В течение этих трёх дней на набережной состоятся концерты различных коллективов из Ижевска и других городов, исполняющих этно- и электронную музыку.

      Два фестиваля и масленичная неделя завершатся 18 февраля сожжением огненных скульптур на пруду, которое начнётся в 19:00 и продлится до 21:00.

      14:40, 07 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      350
      0
      #Ижевск\n#лед\n#Ижевский пруд\n#скульптуры

       

       

       

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