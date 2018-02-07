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      Ижевск вошел в топ-15 городов по доступности раздельного сбора мусора

      13:08, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      13:08, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      223
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Зеленые\n#Удмуртия\n#мусор
      Фото: pixabay.com
      223
      0

      53% жителей могут пользоваться баками для вторсырья рядом с домом.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск занял 15 строчку в рейтинге доступности раздельного сбора мусора среди крупных городов страны. 341 тыс. жителей могут пользоваться баками для сбора вторсырья рядом с домом, пишет Гринпис.

      Первое место в рейтинге заняли подмосковные Мытищи, в которых 93% горожан могут собирать мусор отдельно. Также лидерами рейтинга стали Альметьевск (86%), Волжский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%).

      Отметим, экологическое сообщество «Зеленый паровоз» ежегодно проводит акции «Разделяйка», в рамках которых жители приносят своё вторсырьё на переработку.

      Напомним, в Ижевске за 2017 год горожане сдали на переработку более 500 кубометров вторсырья, в том числе 15 тыс. кг макулатуры, 700 кг ПЭТ-бутылок, 2 200 кг пакетов и плёнки, 650 кг флаконов от бытовой химии и пластиковых канистр, 12 300 кг стекла, 220 кг упаковки «тетра-пак».

      13:08, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      223
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Зеленые\n#Удмуртия\n#мусор

       

       

       

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