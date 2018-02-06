Обзор самых интересных новостей недели от корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» собрали самые важные новости минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новые технологии:

В Ижевске на выборах Президента России будут работать 135 «роботов». Обновленные комплексы обработки избирательных бюллетеней уже прошли необходимые испытания. Установят КОИБы на самых многолюдных участках.

Первая помощь:

Минздрав России поддержал инициативу Удмуртии использовать дефибрилляторы для оказания первой помощи в общественных местах. Приборы должны появиться на вокзалах, стадионах, в аэропортах, метро и торговых центрах.

Незаконная добыча:

Дорожники в Удмуртии незаконно добывали грунт для ремонта трассы к Камскому мосту. Суд обязал региональный Миндортранс и три дорожных предприятия рекультивировать разрытый ими участок.

Штраф для экс-полицейского:

В Удмуртии оштрафовали бывшего командира роты патрульно-постовой службы Ижевска. Экс-полицейский заправлял личный автомобиль служебным бензином. Суд обязал его выплатить 100 тыс. рублей.

Уборка снега:

В Ижевске появились 8 новых тракторов. Их будут использовать для уборки снега с пешеходных зон, тротуаров и остановок. На покупку техники выделили 8 млн рублей из бюджета региона.