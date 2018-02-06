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      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      18:16, 06 февраля, 2018
      18:16, 06 февраля, 2018
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      #медицина\n#здоровье\n#выборы\n#общество\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#экология\n#видео\n#Удмуртия\n#улицы\n#ремонт дорог\n#новости\n#снег\n#суд
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      Обзор самых интересных новостей недели от корреспондентов ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» собрали самые важные новости минувших пяти дней.

      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Новые технологии:

      В Ижевске на выборах Президента России будут работать 135 «роботов». Обновленные комплексы обработки избирательных бюллетеней уже прошли необходимые испытания. Установят КОИБы на самых многолюдных участках.

      Первая помощь:

      Минздрав России поддержал инициативу Удмуртии использовать дефибрилляторы для оказания первой помощи в общественных местах. Приборы должны появиться на вокзалах, стадионах, в аэропортах, метро и торговых центрах.

      Незаконная добыча:

      Дорожники в Удмуртии незаконно добывали грунт для ремонта трассы к Камскому мосту. Суд обязал региональный Миндортранс и три дорожных предприятия рекультивировать разрытый ими участок.

      Штраф для экс-полицейского:

      В Удмуртии оштрафовали бывшего командира роты патрульно-постовой службы Ижевска. Экс-полицейский заправлял личный автомобиль служебным бензином. Суд обязал его выплатить 100 тыс. рублей.

      Уборка снега:

      В Ижевске появились 8 новых тракторов. Их будут использовать для уборки снега с пешеходных зон, тротуаров и остановок. На покупку техники выделили 8 млн рублей из бюджета региона.

      18:16, 06 февраля, 2018
      437
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      #медицина\n#здоровье\n#выборы\n#общество\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#экология\n#видео\n#Удмуртия\n#улицы\n#ремонт дорог\n#новости\n#снег\n#суд

       

       

       

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