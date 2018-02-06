Победа «Ижстали», нападение льва на ребенка и Иванка Трамп на Олимпиаде: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Победа «Ижстали»:

Накануне, 5 февраля, в столице Удмуртии состоялся матч, в котором «Ижсталь» принимала на своем льду одного из лидеров ВХЛ «СКА-Неву». Встреча неожиданно для многих закончилась победой «сталеваров» со счетом 3:1. Во втором периоде в составе клуба из Удмуртии отличились Алексей Баженов, Илья Николаев и Клим Мерзляков. На три результативные атаки подопечных Душкина соперник ответил одним голом Святослава Гребенщикова.

«Спасибо за поздравления. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам. В последних матчах они нас поддерживают. Это ребят подбадривает. Я думаю, мы сегодня заслужили победу», - сказал после игры Сергей Душкин.

На данный момент «сталевары» находятся на 20 месте в ВХЛ. В активе команды 61 очко после 46 матчей.

Нападение льва:

В Приморье возбудили второе уголовное дело из-за нарушения норм безопасности в зоопарке Уссурийска, где от лап хищников пострадали два ребенка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на краевую прокуратуру.

«Дело возбуждено по части 1, статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Лев через клетку дотянулся лапой до приблизившейся малолетней девочки. В итоге ребенок получил травмы. Дело по аналогичной статье было возбуждено в январе этого года после того, как леопард через решетку напал на мальчика, мать которого отвлеклась на старшего сына. Ребенка доставили в больницу.

Прокуратура считает, что в зоопарке были приняты недостаточные меры безопасности.

Делегация США:

Делегацию США на закрытии зимней Олимпиады в Пхёнчхане возглавит дочь и старший советник президента США Иванка Трамп. Об этом сообщил L!fe со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, с соответствующей просьбой к Иванке обратился её отец. Она также планирует посетить некоторые соревнования с участием американских спортсменов.

Отметим, что делегацию США на церемонии открытия Игр-2018 возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.