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      Удмуртия в минуту: возможный инвестор для аэропорта и назначения в администрации Ижевска

      18:26, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      18:26, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1082
      0
      #спорт\n#инвестиции\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#погода\n#Ижавиа\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#погода в Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
      Фото: ИА "Сусанин"
      1082
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционную рубрику, в которой рассказывают о главных событиях, произошедших в республике за день.

      Удмуртия в минуту: инвестор для аэропорта и назначения в администрации Ижевска

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Возможный инвестор:

      Власти Удмуртии ведут переговоры с инвестором, который в будущем может вложиться в аэропорт Ижевска. Процесс разделения «Ижавиа» уже начался. Все необходимые правовые акты подписаны. Разделение планируют завершить в этом году.

      Назначения в администрации:

      Исполнять обязанности первого замглавы администрации Ижевска будет Сергей Задорожный. Ранее он курировал сферу ЖКХ. На его место назначили Сергея Чернышева. Кандидатуры новых руководителей должны утвердить на сессии Гордумы 15 февраля.

      Банда «обнальщиков»:

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии. Злоумышленники работали в республике более четырех лет. Против их главаря возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

      Дело Вылегжанина:

      Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина не допустили на Олимпиаду. Такое решение принято в отношении 13 спортсменов и двух тренеров. Среди них лыжники, скелетонисты, конькобежцы и саночники.

      Холода в регионе:

      Похолодание начнется в Удмуртии в пятницу, 9 февраля. Столбики термометров в ночь на субботу опустятся до -15, -20 градусов по Цельсию. Ветер сохранится до середины недели.

      18:26, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1082
      0
      #спорт\n#инвестиции\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#погода\n#Ижавиа\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#погода в Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Картина дня\n#погода в Ижевске

       

       

       

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