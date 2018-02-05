Удмуртия в минуту: возможный инвестор для аэропорта и назначения в администрации Ижевска

Видеообзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционную рубрику, в которой рассказывают о главных событиях, произошедших в республике за день.

Удмуртия в минуту: инвестор для аэропорта и назначения в администрации Ижевска Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Возможный инвестор:

Власти Удмуртии ведут переговоры с инвестором, который в будущем может вложиться в аэропорт Ижевска. Процесс разделения «Ижавиа» уже начался. Все необходимые правовые акты подписаны. Разделение планируют завершить в этом году.

Назначения в администрации:

Исполнять обязанности первого замглавы администрации Ижевска будет Сергей Задорожный. Ранее он курировал сферу ЖКХ. На его место назначили Сергея Чернышева. Кандидатуры новых руководителей должны утвердить на сессии Гордумы 15 февраля.

Банда «обнальщиков»:

Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии. Злоумышленники работали в республике более четырех лет. Против их главаря возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Дело Вылегжанина:

Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина не допустили на Олимпиаду. Такое решение принято в отношении 13 спортсменов и двух тренеров. Среди них лыжники, скелетонисты, конькобежцы и саночники.

Холода в регионе:

Похолодание начнется в Удмуртии в пятницу, 9 февраля. Столбики термометров в ночь на субботу опустятся до -15, -20 градусов по Цельсию. Ветер сохранится до середины недели.