Потребители Удмуртской Республики задолжали за газ 1,24 млрд рублей

За год произошло снижение задолженности на 2 процента.

Ижевск. Удмуртия. Потребители всех категорий в Удмуртской Республике задолжали за газ 1,244 млрд рублей. Благодаря совместным действиям регионального правительства и поставщика, в 2017 году произошло снижение задолженности на 2% против роста в 2016 году на 22%.

В ноябре 2017 года Главой УР и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» утвержден график погашения просроченной задолженности за потребленный природный газ предприятиями Удмуртии. Александр Бречалов осуществляет постоянный контроль за исполнением данного графика и выстраивает конструктивный диалог с федеральными инвесторами, крупнейшим из которых является ПАО «Газпром».

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» рассчитывает на эффективное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, включая прокуратуру Удмуртии, в вопросах выявления и пресечения противоправных действий злостных неплательщиков за потребленный газ.

Пока же из 28 обращений по конкретным противоправным действиям злостных нарушителей платежной дисциплины и режима газопотребления, ни одно лицо не было привлечено к уголовной ответственности. Вместо этого территориальные органы надзорного органа выносят предписания поставщику газа.

Наиболее проблемными должниками на сегодняшний день являются:

«Ижметмаш» - 55,0 млн рублей, МУП ЖКХ Можга – 56,4 млн, «Завьялово-энерго» - 36,8 млн, «Игринская энергетическая компания» - 23,0 млн.