Инженера «Управления автомобильными дорогами Удмуртии» обвинили в мошенничестве

Мужчина потребовал от предпринимателя деньги за помощь на торгах.

Ижевск. Удмуртия. Инженера «Управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики» обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

47-летний мужчина потребовал от индивидуального предпринимателя 13 тыс. рублей за оказание помощи в конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальным регулярным маршрутам.

Злоумышленника задержали в ноябре 2016 года при получении очередной части денег. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.