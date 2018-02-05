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      Инженера «Управления автомобильными дорогами Удмуртии» обвинили в мошенничестве

      17:07, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      17:07, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      630
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#торги\n#деньги\n#взятка
      630
      0

      Мужчина потребовал от предпринимателя деньги за помощь на торгах.

      Ижевск. Удмуртия. Инженера «Управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики» обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

      47-летний мужчина потребовал от индивидуального предпринимателя 13 тыс. рублей за оказание помощи в конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальным регулярным маршрутам.

      Злоумышленника задержали в ноябре 2016 года при получении очередной части денег. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

      17:07, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      630
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#торги\n#деньги\n#взятка

       

       

       

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