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      Новым председателем Ассамблеи народов Удмуртии стал Владимир Байметов

      16:45, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      16:45, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1423
      0
      #общество\n#удмурты\n#Ижевск\n#Владимир Байметов\n#Удмуртия
      Фото: www.facebook.com/vabaimetov
      1423
      0

      Его кандидатура была утверждена единогласно путем открытого голосования.

      Ижевск. Удмуртия. Вице-президент ассоциации «Удмурт Кенеш», ректор Института развития образования, член Общественной палаты России Владимир Байметов стал новым председателем Ассамблеи народов Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Миннаца республики, такое решение было принято 1 февраля на отчетно-перевыборной конференции общественной организации.

      Кандидатуру Байметова предложил бывший председатель ассамблеи, депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин, который работал на этом посту три года. Новый председатель был выбран единогласно путем открытого голосования.

      Напомним, что недавно Владимир Байметов побывал в «Кофемолке» и рассказал про удмуртский язык, патриотизм и гражданское самосознание. 

      Кофемолка - выпуск 49: Владимир Байметов в гостях у Энвиля Касимова

      Ректор "Института развития образования" и член общественной палаты России Владимир Байметов рассказал в "Кофемолке" про удмуртский язык, воспитание патриотов и важность пробуждения гражданского самосознания. Бывшему декану факультета журналистики не удалось уйти и от вопросов, касающихся её состояния и будущих трансформаций. Поговорили и о наиболее интересных местах в Удмуртской Республике, в которые он возит своих гостей.

      16:45, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1423
      0
      #общество\n#удмурты\n#Ижевск\n#Владимир Байметов\n#Удмуртия

       

       

       

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