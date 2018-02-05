Новым председателем Ассамблеи народов Удмуртии стал Владимир Байметов

Его кандидатура была утверждена единогласно путем открытого голосования.

Ижевск. Удмуртия. Вице-президент ассоциации «Удмурт Кенеш», ректор Института развития образования, член Общественной палаты России Владимир Байметов стал новым председателем Ассамблеи народов Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Миннаца республики, такое решение было принято 1 февраля на отчетно-перевыборной конференции общественной организации.

Кандидатуру Байметова предложил бывший председатель ассамблеи, депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин, который работал на этом посту три года. Новый председатель был выбран единогласно путем открытого голосования.

Напомним, что недавно Владимир Байметов побывал в «Кофемолке» и рассказал про удмуртский язык, патриотизм и гражданское самосознание.