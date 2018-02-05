Первым делом власти республики намерены разобраться с недостроенными зданиями.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии необходимо построить 40 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Потребность в объектах социальной инфраструктуры, детских садах и школах в республике очень большая. <…> Примерно около 40 объектов нам необходимо построить. Переполнена школа в Кезском районе, в Завьяловском районе огромная потребность в детских садах», - отметил руководитель региона.

По словам Александра Бречалова, первым делом нужно завершить возведение недостроенных объектов, например, здания акушерского блока в Игре.

«Для нас это первоочередная задача и мы рассматриваем все возможные варианты привлечения средств, чтобы быстрее закончить», - заверил Бречалов.