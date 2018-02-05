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      В Удмуртии необходимо построить 40 объектов социальной инфраструктуры

      09:27, 05 февраля, 2018
      09:27, 05 февраля, 2018
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      #медицина\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#школы\n#финансы и деньги
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      Первым делом власти республики намерены разобраться с недостроенными зданиями.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии необходимо построить 40 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      «Потребность в объектах социальной инфраструктуры, детских садах и школах в республике очень большая. <…> Примерно около 40 объектов нам необходимо построить. Переполнена школа в Кезском районе, в Завьяловском районе огромная потребность в детских садах», - отметил руководитель региона.

      По словам Александра Бречалова, первым делом нужно завершить возведение недостроенных объектов, например, здания акушерского блока в Игре.

      «Для нас это первоочередная задача и мы рассматриваем все возможные варианты привлечения средств, чтобы быстрее закончить», - заверил Бречалов.

      09:27, 05 февраля, 2018
      1111
      0
      #медицина\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#школы\n#финансы и деньги

       

       

       

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