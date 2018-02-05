Сильный ветер в Ижевске, рекордные снегопады в Москве и женщины-таксисты в Омане: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Сильный ветер:

Администрация Ижевска напоминает горожанам, что по информации Удмуртского гидрометцентра, ночью и днем 5 февраля в регионе и его столице ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду.

«Днем 5 февраля местами по республике ожидается сильный снег», - говорится в сообщении.

Органы местного самоуправления просят соблюдать меры предосторожности.

Рекордные снегопады в Москве:

С утра субботы к 18:00 воскресенья в Москве выпало 38 мм осадков, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России. Прирост осадков на главной городской метеостанции (ВДНХ) составил около 105% месячной нормы.

По информации синоптиков, с 6:00 до 18:00 на Москву выпало рекордные 19 мм влаги или 53% месячной нормы. Предыдущий максимум осадков для 4 февраля был зафиксирован в 2013 году (18 мм).

В субботу в Москве также прошел мощный снегопад, был побит рекорд осадков для 3 февраля, установленный в 1957 году.

В итоге, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате стихии в городе погиб один человек, пострадали пятеро. Были повалены более двух тысяч деревьев. В столичных аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов. 5 февраля школьники могут идти в учебные заведения по желанию.

Крепче за баранку:

В Омане женщины в ближайшее время получат право водить такси и большегрузные автомомбили. Об этом сообщает RT со ссылкой на Gulf News и заявление местной полиции.

«Правительство Омана предпринимает меры для того, чтобы наделить женщин равными с мужчинами правами в области занятости и ведения бизнеса», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что те машины, которыми будут управлять женщины, окрасят в голубой и розовый цвета.