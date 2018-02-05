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      Сильный ветер в Ижевске, рекордные снегопады в Москве и женщины-таксисты в Омане: что произошло минувшей ночью

      08:00, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      08:00, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      395
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Москва\n#такси\n#ветер\n#погода в Казани\n#снег\n#погода в Ижевске
      Фото: ИА "Сусанин"
      395
      0

      «Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

      Сильный ветер:

      Администрация Ижевска напоминает горожанам, что по информации Удмуртского гидрометцентра, ночью и днем 5 февраля в регионе и его столице ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду.

      «Днем 5 февраля местами по республике ожидается сильный снег», - говорится в сообщении.

      Органы местного самоуправления просят соблюдать меры предосторожности.

      Рекордные снегопады в Москве:

      С утра субботы к 18:00 воскресенья в Москве выпало 38 мм осадков, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России. Прирост осадков на главной городской метеостанции (ВДНХ) составил около 105% месячной нормы.

      По информации синоптиков, с 6:00 до 18:00 на Москву выпало рекордные 19 мм влаги или 53% месячной нормы. Предыдущий максимум осадков для 4 февраля был зафиксирован в 2013 году (18 мм).

      В субботу в Москве также прошел мощный снегопад, был побит рекорд осадков для 3 февраля, установленный в 1957 году.

      В итоге, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате стихии в городе погиб один человек, пострадали пятеро. Были повалены более двух тысяч деревьев. В столичных аэропортах отменены или задержаны десятки рейсов. 5 февраля школьники могут идти в учебные заведения по желанию.

      Крепче за баранку:

      В Омане женщины в ближайшее время получат право водить такси и большегрузные автомомбили. Об этом сообщает RT со ссылкой на Gulf News и заявление местной полиции.

      «Правительство Омана предпринимает меры для того, чтобы наделить женщин равными с мужчинами правами в области занятости и ведения бизнеса», — говорится в тексте сообщения.

      При этом отмечается, что те машины, которыми будут управлять женщины, окрасят в голубой и розовый цвета.

      08:00, 05 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      395
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Москва\n#такси\n#ветер\n#погода в Казани\n#снег\n#погода в Ижевске

       

       

       

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