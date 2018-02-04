В Ижевске начало работать приложение для волонтеров «Твой час»

Каждый горожанин может выделить час времени на добрые дела.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили мобильное приложение для волонтеров «Твой час». Как сообщает пресс-служба администрации города, до недавнего времени оно действовало в Москве и Ульяновске. По словам руководителя проекта Даниила Коновалова, в столице Удмуртской Республики оно будет работать с помощью центров социального обслуживания.

«Мы будем его закачивать на телефоны, наполнять заданиями. Например, оказать помощь одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и всем тем, кто особенно нуждается в поддержке», - рассказал он.

Каждый горожанин сможет выделить час свободного времени на добрые дела: помочь с уборкой или организацией детского праздника.