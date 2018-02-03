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      Митинг в честь 75-летия победы в Сталинградской битве прошел в Ижевске

      18:40, 03 февраля, 2018
      18:40, 03 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#память
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Участники акции почтили память павших в великом сражении минутой молчания.

      Ижевск. Удмуртия. Митинг в честь 75-летия победы в Сталинградской битве прошел в Ижевске. Горожане собрались в сквере у Вечного огня.

       «Сталинградская битва, где стояли насмерть более 2 млн человек, одно из самых страшных сражений в мировой истории. Участниками Сталинградской битвы были и сформированные на территории Удмуртии воинские подразделения. Это, прежде всего, артдивизион имени Комсомола Удмуртии. Он вступил в бой еще в декабре 1942 года в составе Воронежского фронта», - отмечают организаторы патриотической акции.

      Участники митинга почтили память павших в великом сражении минутой молчания. После возложения цветов начался концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города.

      18:40, 03 февраля, 2018
      1147
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#память

       

       

       

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