Участники акции почтили память павших в великом сражении минутой молчания.

Ижевск. Удмуртия. Митинг в честь 75-летия победы в Сталинградской битве прошел в Ижевске. Горожане собрались в сквере у Вечного огня.

«Сталинградская битва, где стояли насмерть более 2 млн человек, одно из самых страшных сражений в мировой истории. Участниками Сталинградской битвы были и сформированные на территории Удмуртии воинские подразделения. Это, прежде всего, артдивизион имени Комсомола Удмуртии. Он вступил в бой еще в декабре 1942 года в составе Воронежского фронта», - отмечают организаторы патриотической акции.

Участники митинга почтили память павших в великом сражении минутой молчания. После возложения цветов начался концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города.