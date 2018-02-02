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      21 жилищный сертификат получит Удмуртия в 2018 году

      16:50, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      16:50, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      960
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#покупка жилья
      960
      0

      Свидетельства предоставят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2018 году получит 21 жилищный сертификат. Свидетельства предоставят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства России.

      На вынужденных переселенцев регион получит 10 сертификатов на общую сумму 22 723 800 рублей.

      2 сертификата выделено лицам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Размер соцвыплаты равен 3 607 900 рублей.

      Жителям Удмуртии, которые подверглись радиационному воздействию из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лицам на 2018 год выделено 9 сертификатов на общую сумму 18 661 500 рублей.

      «Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком», - сообщается на сайте Правительства России.

      16:50, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      960
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#покупка жилья

       

       

       

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