21 жилищный сертификат получит Удмуртия в 2018 году

Свидетельства предоставят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2018 году получит 21 жилищный сертификат. Свидетельства предоставят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства России.

На вынужденных переселенцев регион получит 10 сертификатов на общую сумму 22 723 800 рублей.

2 сертификата выделено лицам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Размер соцвыплаты равен 3 607 900 рублей.

Жителям Удмуртии, которые подверглись радиационному воздействию из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лицам на 2018 год выделено 9 сертификатов на общую сумму 18 661 500 рублей.

«Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком», - сообщается на сайте Правительства России.