Обзор самых интересных новостей дня от информационного агентства «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Первый февральский день в Удмуртии подходит к концу, и корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги в своей традиционной рубрике.

Удмуртия в минуту: оправдание Максима Вылегжанина и новый министр сельского хозяйства Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Оправдание Максима Вылегжанина

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отмене решения о пожизненной дисквалификации лыжника Максима Вылегжанина от участия в Олимпиадах. Кроме того, были удовлетворены апелляции еще 27 спортсменов из России.

Отметим, что также восстановили все результаты, которые они показали в Сочи. Указанные атлеты могут войти в список участников Олимпиады 2018 года.

Новый министр

Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Удмуртии назначили Ольгу Абрамову. Соответствующий указ в четверг, 1 февраля, подписал глава республики Александр Бречалов.

До этого Абрамова занимала должность генерального директора ООО «Агрокомплекс «Бабинский».

14 лет тюрьмы педофилу

Более 9 лет житель Сарапульского района совершал насильственные действия сексуального характера в отношение падчерицы. Девочка долгое время скрывала этот факт, но в 2013 году все-таки рассказал обо всем тёте, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину посадили в тюрьму на 14 лет с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца.

Парковка на газоне

Власти Ижевска планируют внести правки в правила благоустройства города. Там будет прописано, где можно оставлять автомобили, а где нет. По словам начальника управления благоустройства администрации столицы Удмуртии Артема Богданова, этот вопрос будет вынесен на апрельскую сессию Гордумы.

Лунное затмение

В последний день января жители Удмуртии наблюдали суперлуние и лунное затмение. Такое астрономическое явление произошло впервые за сто пятьдесят лет. В Ижевске его активная фаза началась примерно в 15:50 и продолжилась до 19:11.