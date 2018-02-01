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      Удмуртия в минуту: оправдание Максима Вылегжанина и новый министр сельского хозяйства

      18:03, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      18:03, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
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      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковки\n#новости\n#насилие\n#Луна\n#Картина дня
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      Обзор самых интересных новостей дня от информационного агентства «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Первый февральский день в Удмуртии подходит к концу, и корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги в своей традиционной рубрике.

      Удмуртия в минуту: оправдание Максима Вылегжанина и новый министр сельского хозяйства

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Оправдание Максима Вылегжанина

      Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отмене решения о пожизненной дисквалификации лыжника Максима Вылегжанина от участия в Олимпиадах. Кроме того, были удовлетворены апелляции еще 27 спортсменов из России.

      Отметим, что также восстановили все результаты, которые они показали в Сочи. Указанные атлеты могут войти в список участников Олимпиады 2018 года.

      Новый министр

      Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Удмуртии назначили Ольгу Абрамову. Соответствующий указ в четверг, 1 февраля, подписал глава республики Александр Бречалов.

      До этого Абрамова занимала должность генерального директора ООО «Агрокомплекс «Бабинский».

      14 лет тюрьмы педофилу

      Более 9 лет житель Сарапульского района совершал насильственные действия сексуального характера в отношение падчерицы. Девочка долгое время скрывала этот факт, но в 2013 году все-таки рассказал обо всем тёте, которая и обратилась в правоохранительные органы.

      Мужчину посадили в тюрьму на 14 лет с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца.

      Парковка на газоне

      Власти Ижевска планируют внести правки в правила благоустройства города. Там будет прописано, где можно оставлять автомобили, а где нет. По словам начальника управления благоустройства администрации столицы Удмуртии Артема Богданова, этот вопрос будет вынесен на апрельскую сессию Гордумы.

      Лунное затмение

      В последний день января жители Удмуртии наблюдали суперлуние и лунное затмение. Такое астрономическое явление произошло впервые за сто пятьдесят лет. В Ижевске его активная фаза началась примерно в 15:50 и продолжилась до 19:11.

      18:03, 01 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1000
      0
      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковки\n#новости\n#насилие\n#Луна\n#Картина дня

       

       

       

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