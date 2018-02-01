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      Удмуртия стала центральной площадкой проведения окружного форума «Наставник»

      10:50, 01 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      10:50, 01 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      865
      0
      #образование\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#воспитание
      Фото: dr-nona.com
      865
      0

      Он состоится 1-4 марта в развитие идей и практик федерального форума, посвящённого наставничеству (Москва, 13-15 февраля).

      Ижевск. Удмуртия стала центральной площадкой проведения окружного форума «Наставник». Как сообщает пресс-служба главы и регионального правительства, мероприятие состоится 1-4 марта в развитие идей и практик федерального форума, посвящённого наставничеству.

      Республика, где в это же время будет также проходить региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, реализует на пересечении этих двух мероприятий идею широкой трактовки наставничества – практики, которая помогает добиться совершенства в любой профессии.

      «Главная задача – и чемпионата, и форума – удержать молодёжь, особенно настроенную на развитие, в регионе, в округе, в стране. Создать здесь лучшие условия для работы, для развития, «подъёмные», не обязательно выраженные в деньгах, в том числе практику наставничества», - прокомментировала на заседании оргкомитета форума ПФО и чемпионата «Молодые профессионалы» исполняющая обязанности зампреда правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

      Она добавила, что в Удмуртии наставничество как явление развито довольно серьёзно. Дают о себе знать багаж советских промышленных традиций и новые международные практики менеджмента, которые часто также базируются на принципах наставничества.

      Кроме того, регион приступил к отработке темы наставничества ещё весной 2017 года, с подачи Александра Бречалова.

      «В итоге на февральский Всероссийский форум «Наставник-2018» и на конкурс «Лучший наставник» от нашей республики уже сейчас собрано около сорока заявок с проектами наставничества. Это достойный результат, как в масштабах Приволжского федерального округа, так и в масштабах России», - подчеркнула Анастасия Муталенко.

      В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в 7 федеральных округах.

      Также напомним, что Удмуртия продолжает формирование региональной делегации для участия во Всероссийском форуме «Наставник-2018». 2 февраля завершается приём заявок для участия в конкурсе «Лучшие практики наставничества» в рамках форума.

      Форум «Наставник-2018» пройдёт с 13 по 15 февраля в Москве на площадке ВДНХ. Проводится он по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

      «Форум направлен, в первую очередь, на развитие движения наставничества, а также поиска и сбора лучших практик наставничества для их дальнейшего тиражирования и внедрения в регионах России», - говорится в сообщении.

      В программе Форума предусмотрено четыре основных блока: «Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении». Отдельным треком станет хакатон Mentorhack по созданию IT-решений для развития движения. 

      10:50, 01 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      865
      0
      #образование\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#воспитание

       

       

       

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