Лунное затмение в Удмуртии, запуск ракеты «Союз 2.1а» и смерть мультипликатора Анатолия Резникова: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Морозным днем встречает жителей Удмуртии последний зимний месяц февраль. Но «Сусанин», несмотря на стужу, продолжает рассказывать вам о самых интересных событиях, которые произошли в республике, России и мире минувшей ночью.

Лунное затмение

Жители различных регионов России 31 января наблюдали за лунным затмением. Исключением не стала и Удмуртия. В Ижевске активная фаза затмения началась примерно в 15:50 и продолжилась до 19:11. Жители города поделились фотографиями необычного явления в соцсетях.

Лучше всего затмение увидели жители Дальнего Востока. Так, во Владивостоке и Южно-Сахалинске луна окрасилась в красный цвет, а в Благовещенске люди снимали уже желто-серую луну.

Старт «Союз 2.1а»

Ракета-носитель «Союз 2.1а» стартовала с космодрома «Восточный» в четверг, 1 февраля, в 05:07 по московскому времени. Запуск стал третьим в истории космодрома, сообщает «Интерфакс».

«Ракета выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 и малые космические аппараты попутной нагрузки», - пишет информагентство.

Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Также на орбиту будут выведены девять космических аппаратов по контракту с ОАО «Главкосмос». Среди них четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One.

Первоначально третий пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года. Однако после нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» во время второго пуска 28 ноября 2017 года, запуск был перенесен на 1 февраля 2018 года.

Смерть Анатолия Резникова

На 78-м году жизни умер Анатолий Резников - советский режиссёр мультипликационных фильмов, создатель мультфильма про кота Леопольда. Министерство культуры России опубликовало соболезнования семье на официальном сайте.

В последние дни он находился в немецком городе Золингене.

Зрители знают Резникова по таким мультфильмам, как «Соломенный бычок», «Робинзон Кузя», «Копейка», а широкую известность режиссеру принесли мультфильм «Раз ковбой, два ковбой» и серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.