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Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» в своей традиционной рубрике подводят новостные итоги дня.

Удмуртия в минуту: ремонт дорог и похолодание в регионе Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Ремонт дорог:

В Ижевске отремонтируют 43 участка дорог. Также в порядок приведут 15 республиканских трасс. В соответствии с региональной программой развития Ижевской агломерации, доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна вырасти за год с 46 до 53 процентов.

Бюджет региона:

Более 57 млрд рублей налогов собрали в бюджет Удмуртии. Большую часть поступлений в казну региона обеспечил налог на доходы физических лиц. Всего налоговиками в консолидированный бюджет России было мобилизовано более 168 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей.

Удмуртский диктант:

Жители Удмуртии в 2018 году напишут «Большой удмуртский диктант» 31 марта. Он будет посвящен 120-летию со дня рождения Кузебая Герда. Ранее акция проводилась в один день со всероссийским «Тотальным диктантом».

Дополнительные поезда:

Дополнительные поезда из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург появятся в феврале и марте. Это связано с повышением спроса на поездки в эти города в праздничные дни.

Холода в республике:

Ближайшей ночью в Удмуртии серьезно похолодает. В первые дни февраля в республике осадков не ожидается. В ночь с 31 января на 1 февраля столбики термометров могут опуститься до – 24 градусов по Цельсию. В четверг днем может похолодать до -17 градусов.