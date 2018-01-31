ДТП в Ижевске и запрет на имя Андрей в Исландии: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Всем доброе утро! Сегодня последний день января, до календарной весны остался один месяц.

Пока вы мечтаете о долгожданной теплой погоде, «Сусанин» подготовил традиционный обзор новостей.

ДТП

Минувшая ночь, к сожалению, не прошла без аварий на дорогах. В Ижевске их было несколько.

Столкнувшиеся на улице Олега Кошевого автомобили стали причиной остановки движения троллейбусов. Об этом с группе ИГГС сообщают очевидцы происшествия.

Также ДТП произошло на улице 40 лет Победы напротив ЖК «Италмас». В соцсетях пишут, что один из участников аварии скрылся с места, как только на месте происшествия остановилась пожарная машина.

На перекрёстке улиц Парашютная и Степная автомобиль вылетел с проезжей части дороги на обочину.

Самый старый мужчина в мире

В Испании на 114-м году жизни умер самый старый мужчина в мире Франциско Нуньес Оливера. Об этом в своем Твиттере написал глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара.

Guillermo Fdez Vara on Twitter Descansa en paz buen hombre. Hasta siempre Marchena

«Покойся с миром, добрый человек! Прощай навсегда», — написал он.

Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвенида в регионе Эстремадура. У него было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков.

Мужчина называл причиной своего долголетия хорошие гены, тяжёлый труд и разнообразную диету из домашних растений. Также он ежедневно употреблял бокал красного вина.

Оливера был старейшим жителем планеты после смерти Исраэла Кришталя в августе 2017 года.

В сентябре 2017 года на Ямайке умерла старейшая жительница Земли.

Facebook запретил криптовалюту

Facebook вводит запрет на рекламу критовалют и бинарных опционов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

В соцсети будут запрещена реклама продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, в том числе бинарные опционы и криптовалюта.

«Директор по управлению продуктами компании Facebook Роб Койн отметил, что соцсеть не может отслеживать каждое подобное рекламное объявление, поэтому просит пользователей сообщать о нарушениях новых правил», - пишет издание.

Пока, Андрей!

В Исландии запретили называть детей именем Андрей. Как сообщает «Лайф», оно не попало в национальный реестр имён, которые разрешено давать детям, рождённым на территории страны.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что окончание этого имени в написании Andrej не соответствует канонам языка. Зато в этом списке есть пять других вариантов написания и произношения того же самого имени: Андри, Андреан, Андреас, Андэ и Андрес.

Отметим, что имя Андрей — греческого происхождения, хотя и имеет широкую популярность у славянских народов. Переводится как «мужественный, храбрый, смелый».