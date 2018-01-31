  • $ 56.29 ↑
  • € 69.54 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Более 57 млрд рублей налогов собрали в бюджет Удмуртии

      08:30, 31 января, 2018
      08:30, 31 января, 2018
      505
      0
      #бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#ФНС\n#Удмуртия
      505
      0

      Большая часть поступлений в бюджет региона составляют налоги на доходы физических лиц.

      Ижевск. Удмуртия. В консолидированный Удмуртии в 2017 году собрали 57,1 млрд налогов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Удмуртской Республике.

      «Всего налоговыми органами Удмуртской Республики в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 168,41 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, контролируемых ФНС России. Это на 28,04 млрд рублей или на 20% больше, чем в 2016 году», - говорится в сообщении.

      Большая часть поступлений в бюджет региона составляют налоги на доходы физических лиц (38,5%) и налог на прибыль организаций (37%).

      В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю традиционно заняли поступления платежей за пользование природными ресурсами – 74,35 млрд рублей или 66,8% и по налогу на добавленную стоимость – 30,56 млрд рублей или 27,5%. 

      08:30, 31 января, 2018
      505
      0
      #бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#ФНС\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      13649

      Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

      5624
      09:48, 24 января, 2018

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      5035
      11:56, 25 января, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4019
      12:05, 30 января, 2018

      Ильдар Бикбулатов покинет пост первого замглавы администрации Ижевска

      3780
      09:36, 26 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2564

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      1979
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1818
      14:52, 29 января, 2018

      В Хабаровске отравились 93 воспитанника и 7 сотрудников гимназии

      1720
      17:55, 27 января, 2018

      В Омской области при пожаре в общежитии погибли пять человек

      1637
      10:40, 28 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      7940

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      2072
      19:24, 26 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1812
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1617
      16:00, 28 января, 2018

      В США назвали победителей премии Grammy

      1595
      09:38, 29 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента

      30 января, 2018

      Кенгуренка Кенни могут увидеть посетители ижевского зоопарка

      30 января, 2018

      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

      29 января, 2018