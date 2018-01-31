Более 57 млрд рублей налогов собрали в бюджет Удмуртии

Большая часть поступлений в бюджет региона составляют налоги на доходы физических лиц.

Ижевск. Удмуртия. В консолидированный Удмуртии в 2017 году собрали 57,1 млрд налогов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Удмуртской Республике.

«Всего налоговыми органами Удмуртской Республики в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 168,41 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, контролируемых ФНС России. Это на 28,04 млрд рублей или на 20% больше, чем в 2016 году», - говорится в сообщении.

Большая часть поступлений в бюджет региона составляют налоги на доходы физических лиц (38,5%) и налог на прибыль организаций (37%).

В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю традиционно заняли поступления платежей за пользование природными ресурсами – 74,35 млрд рублей или 66,8% и по налогу на добавленную стоимость – 30,56 млрд рублей или 27,5%.