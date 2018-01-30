Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 30 января, стало известно, что правоохранители провели выемку документов в лыжном комплексе имени Галины Кулаковой. Они подозревают, что там есть «черная касса», через которую было получено порядка 3 млн рублей.

Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Явка:

На выборах президента России в Удмуртии ожидают явку не менее 60%. Всего в республике проживает более 1,19 млн избирателей. Для 7200 человек выборы 18 марта станут первыми.

Лекции для школьников:

Пятиклассникам в Удмуртии будут рассказывать о вреде алкоголя. Раньше подобные лекции проводили для учеников восьмых-девятых классов. «Омолодить» занятия решили после трагедии в Воткинске. Там насмерть замерз выпивший школьник.

Сезон гриппа:

Грипп пришел в Удмуртию. В республике заболело уже семь человек. Пока об эпидемии речи не идет. Не превышает эпидпорога и заболеваемость ОРВИ.

Стало меньше разводов:

Жители Удмуртии стали реже разводиться. За весь прошлый год распалось 5,2 тыс. семей. При этом в республике выросло число свадеб: их было 9 636.