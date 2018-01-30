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      Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента

      18:20, 30 января, 2018
      18:20, 30 января, 2018
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      #дети\n#спорт\n#здоровье\n#выборы\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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      Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 30 января, стало известно, что правоохранители провели выемку документов в лыжном комплексе имени Галины Кулаковой. Они подозревают, что там есть «черная касса», через которую было получено порядка 3 млн рублей.

      Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Явка:

      На выборах президента России в Удмуртии ожидают явку не менее 60%. Всего в республике проживает более 1,19 млн избирателей. Для 7200 человек выборы 18 марта станут первыми.

      Лекции для школьников:

      Пятиклассникам в Удмуртии будут рассказывать о вреде алкоголя. Раньше подобные лекции проводили для учеников восьмых-девятых классов. «Омолодить» занятия решили после трагедии в Воткинске. Там насмерть замерз выпивший школьник.

      Сезон гриппа:

      Грипп пришел в Удмуртию. В республике заболело уже семь человек. Пока об эпидемии речи не идет. Не превышает эпидпорога и заболеваемость ОРВИ.

      Стало меньше разводов:

      Жители Удмуртии стали реже разводиться. За весь прошлый год распалось 5,2 тыс. семей. При этом в республике выросло число свадеб: их было 9 636.

      18:20, 30 января, 2018
      950
      0
      #дети\n#спорт\n#здоровье\n#выборы\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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