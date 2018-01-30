7200 жителей Удмуртии впервые придут на избирательные участки 18 марта

Всего в республике насчитывается почти 1,2 млн избирателей.

Ижевск. Удмуртия. 7200 жителей Удмуртии впервые придут на избирательные участки в день выборов президента России. Как рассказал на встрече с журналистами председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Виктор Кушко, 18 марта избирателей-новобранцев ждут приятные презенты – ручки и браслеты с надписью «Я выбрал президента России».

Всего же по данным на 15 января в Удмуртии проживает 1 191 179 избирателей. Ожидается, что явка превысит 60%.