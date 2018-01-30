Федеральным льготникам Удмуртии повысят ежемесячные выплаты

С 1 февраля их размер увеличится на 2,5%.

Ижевск. Удмуртия. Льготникам из Удмуртии, получающим выплаты из федерального бюджета, повысят ежемесячные денежные выплаты. Их размер вырастет с 1 февраля на 2,5%, сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда России по республике.

В Удмуртии проживают более 130 тыс. федеральных льготников, всего по стране их насчитывается около 15,4 млн.

Отметим, проиндексирован будет и размер входящих в ЕДВ соцуслуг. С 1 февраля стоимость набора составит 1 075 рублей 19 коп. в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами – 828 рублей 14 коп.;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 рублей 11 коп.;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 коп.

Напомним, льготники вправе получать социальные услуги либо в натуральной форме, либо деньгами.