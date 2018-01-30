  • $ 56.29 ↑
  • € 69.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Федеральным льготникам Удмуртии повысят ежемесячные выплаты

      11:15, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      11:15, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      454
      0
      #пенсии\n#Ижевск\n#льготы\n#Удмуртия\n#деньги
      454
      0

      С 1 февраля их размер увеличится на 2,5%.

      Ижевск. Удмуртия. Льготникам из Удмуртии, получающим выплаты из федерального бюджета, повысят ежемесячные денежные выплаты. Их размер вырастет с 1 февраля на 2,5%, сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда России по республике.

      В Удмуртии проживают более 130 тыс. федеральных льготников, всего по стране их насчитывается около 15,4 млн.

      Отметим, проиндексирован будет и размер входящих в ЕДВ соцуслуг. С 1 февраля стоимость набора составит 1 075 рублей 19 коп. в месяц, в том числе:

      обеспечение необходимыми медикаментами – 828 рублей 14 коп.;

      предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 рублей 11 коп.;

      бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 коп.

      Напомним, льготники вправе получать социальные услуги либо в натуральной форме, либо деньгами.

      11:15, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      454
      0
      #пенсии\n#Ижевск\n#льготы\n#Удмуртия\n#деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      18:15, 23 января, 2018
      12501

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      11489
      17:13, 29 января, 2018

      Мужчина устроил смертельную поножовщину в одном из магазинов Ижевска

      6699
      13:30, 23 января, 2018

      Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

      4983
      09:48, 24 января, 2018

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      4795
      11:56, 25 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2410

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      1836
      18:10, 28 января, 2018

      В Хабаровске отравились 93 воспитанника и 7 сотрудников гимназии

      1657
      17:55, 27 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1556
      14:52, 29 января, 2018

      В Омской области при пожаре в общежитии погибли пять человек

      1529
      10:40, 28 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      6813

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      2041
      19:24, 26 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1645
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1530
      16:00, 28 января, 2018

      В США телеканал CW переснимет сериал «Зачарованные»

      1528
      11:32, 27 января, 2018

      Мультимедиа

      Кенгуренка Кенни могут увидеть посетители ижевского зоопарка

      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

      29 января, 2018

      Снос старой пожарной части

      26 января, 2018