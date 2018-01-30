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      ДТП с автобусом в Ижевске, показ фильма о бесермянах и изменения в Facebook: что произошло минувшей ночью

      08:00, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      08:00, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      706
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#санкции\n#Удмуртия\n#новости\n#соцсети\n#Картина дня
      Фото: www.facebook.com/zuck
      706
      0

      «Сусанин» рассказывает о самых интересных новостях, которые случились в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! В Удмуртии вторник, 30 января. В то время пока вы еще только завариваете свой утренний кофе, «Сусанин» уже подготовил обзор новостей.

      Спецпоказ документального фильма

      В Ижевске накануне вечером прошел специальный показ документального фильма питерского режиссера о бесермянах.

      События киноленты «Нация» происходит в деревне Шамардан Юкаменского района, которая негласно считается бесермянским центром.

      Второй показ фильма пройдет в столице Удмуртии 30 января в 10:00 в технопарке «Кванториум» (переулок Северный, 9а). Жители Глазова смогут увидеть «Нацию» 31 января в 19:00 в КЦ «Россия» (улица Советская, 29).

      ДТП

      ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ижевске на перекрестке улиц Ленина и Молодежная вечером 29 января.

       

      Новые антироссийские санкции

      Госдеп назвал направление новых антироссийских санкций. Как сообщает «Интерфакс», они будут направлены против иностранных структур, осуществляющих крупные сделки с оборонным сектором и разведкой России.

      «По замыслу американских властей, Россия перестанет получать доходы от торговли военной техникой и не сможет использовать их для "продолжения своей международной кампании по вредоносному влиянию и дестабилизации". Санкционная программа продлится до тех пор, пока Россия не прекратит действия, из-за которых она началась», - пишет информагентство.

      В рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" Госдепартамент может начать вводить новые антироссийские санкции с 29 января.

      Напомним, что США начали активную санкционную политику против России в 2014 году со времени политических волнений на Украине. Часть ограничений введена после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. С 2016 года Россию обвиняют во вмешательстве в предвыборную кампанию на территории США.

      Новинка в сервисах Facebook

      Марк Цукерберг объявил о новых изменениях в ленте Facebook. В социальной сети появится больше местных новостей, написал он на своей странице.

      Mark Zuckerberg

      Our next update on our 2018 focus to make sure Facebook isn't just fun but also good for your well-being and for society... We're making a series of updates to show more high quality, trusted news....

      «Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на «Фейсбуке». Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение для нашего сообщества и влияют на нашу жизнь... Начиная с сегодняшнего дня мы собираемся показывать больше историй из источников новостей в вашем городе», — говорится в сообщении Цукерберга.

      Новый сервис работает с 30 января.

      08:00, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      706
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#санкции\n#Удмуртия\n#новости\n#соцсети\n#Картина дня

       

       

       

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