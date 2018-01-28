Школьник из Ижевска изобрел светодиодный рюкзак для велосипедистов

Устройство предназначено для того, чтобы подавать сигналы маневра.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели тест-драйв светодиодного рюкзака-накидки для велосипедистов, изобретенный учеником 11 класса гимназии имени Кузебая Герда Максимом Нестеровым. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Устройство предназначено для того, чтобы подавать сигналы маневра. На рюкзаке-накидке есть светодиодные стрелки, которые оповещают о повороте. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на велоперчатках.

«Рюкзак-накидка не требует монтажа и установки на велосипед множества проводов. Кроме того, отображаемые знаки указатели поворота гораздо заметнее, особенно в сумерках и в темное время суток», - говорится в сообщении.

Во время тестирования изобретения были опрошены водители, все сошлись во мнении, что диодные стрелки помогут велосипедисту намного заметнее и правильней обозначать сигналы поворота, что очень удобно как для самих водителей, так и для велосипедистов.