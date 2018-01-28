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      Школьник из Ижевска изобрел светодиодный рюкзак для велосипедистов

      12:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      12:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      426
      0
      #ГИБДД\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедист
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      426
      0

      Устройство предназначено для того, чтобы подавать сигналы маневра.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели тест-драйв светодиодного рюкзака-накидки для велосипедистов, изобретенный учеником 11 класса гимназии имени Кузебая Герда Максимом Нестеровым. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Устройство предназначено для того, чтобы подавать сигналы маневра. На рюкзаке-накидке есть светодиодные стрелки, которые оповещают о повороте. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на велоперчатках.

      «Рюкзак-накидка не требует монтажа и установки на велосипед множества проводов. Кроме того, отображаемые знаки указатели поворота гораздо заметнее, особенно в сумерках и в темное время суток», - говорится в сообщении.

      Во время тестирования изобретения были опрошены водители, все сошлись во мнении, что диодные стрелки помогут велосипедисту намного заметнее и правильней обозначать сигналы поворота, что очень удобно как для самих водителей, так и для велосипедистов.

      12:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      426
      0
      #ГИБДД\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедист

       

       

       

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