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      В Ижевске пройдет конкурс снежных скульптур

      12:25, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:25, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      202
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#снег\n#скульптуры\n#Летний сад
      Фото: pixabay.com
      202
      0

      Он состоится 28 января в Летнем саду имени Максима Горького.

      Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдет открытый городской конкурс снежных скульптур «Снежная сказка». Как сообщили в пресс-службе администрации города, он состоится в воскресенье, 28 января, в Летнем саду имени Максима Горького.  

      В последний раз данный конкурс проводили в 2015 году, а его участниками становились творческие люди. В этом году снежными скульптурами Летний сад украсят школьники, студенты, преподаватели образовательных учреждений и сотрудники предприятий.  

      Отмечается, что 28 января полюбоваться работами участников конкурса может каждый желающий. Вход в Летний сад будет свободным. Кроме того, будет работать колесо обозрения и бесплатная тюбинговая горка.  

      Программа мероприятия:  

      12:00 – начало мероприятия, анимационная программа;  

      14:00 – работа жюри;  

      15.00 – подведение итогов конкурса на концертной площадке.

      12:25, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      202
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#снег\n#скульптуры\n#Летний сад

       

       

       

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