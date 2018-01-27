В Ижевске пройдет конкурс снежных скульптур

Он состоится 28 января в Летнем саду имени Максима Горького.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдет открытый городской конкурс снежных скульптур «Снежная сказка». Как сообщили в пресс-службе администрации города, он состоится в воскресенье, 28 января, в Летнем саду имени Максима Горького.

В последний раз данный конкурс проводили в 2015 году, а его участниками становились творческие люди. В этом году снежными скульптурами Летний сад украсят школьники, студенты, преподаватели образовательных учреждений и сотрудники предприятий.

Отмечается, что 28 января полюбоваться работами участников конкурса может каждый желающий. Вход в Летний сад будет свободным. Кроме того, будет работать колесо обозрения и бесплатная тюбинговая горка.

Программа мероприятия:

12:00 – начало мероприятия, анимационная программа;

14:00 – работа жюри;

15.00 – подведение итогов конкурса на концертной площадке.