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      Здание новой поликлиники в Ленинском районе Ижевска должны сдать до 10 декабря

      10:45, 27 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:45, 27 января, 2018
      Георгий Поветкин
      372
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#поликлиника
      Фото: spetsstroy.ru
      372
      0

      Сейчас идет подготовка необходимой документации для проведения аукциона.

      Ижевск. Удмуртия. Здание новой поликлиники в Ленинском районе Ижевска должны сдать до 10 декабря. Сейчас идет подготовка необходимой документации для проведения аукциона, рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

      «Из резервного фонда президента республика получила не только на поликлинику в Ленинском районе, но и на спортзал физико-математического лицея в Глазове. Поликлиника в Ленинском районе – долгострой. Сложно переоценить значимость поддержки Владимира Владимировича (Путина – президент России – прим. ред.). В декабре средства поступили в республику. Нам нужно организовать аукцион. 26 февраля мы его проведем. До 15 марта мы должны заключить с подрядчиком договор. До 10 декабря 2018 года мы должны сдать объект – открыть двери для жителей, чтобы они поликлиникой пользовались», - рассказал глава Удмуртии.

      По его словам, с той задачей республика справится.

      10:45, 27 января, 2018
      Георгий Поветкин
      372
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#поликлиника

       

       

       

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