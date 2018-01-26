Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин», по традиции, подводят итоги прошедших пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Особые меры:
В понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов пригрозил главврачам мерами «не рекомендательного характера». Он остался недоволен тем, что номерки в поликлиниках и стоматологиях слишком быстро заканчиваются.
Перенос столицы:
Во вторник в прямом эфире «Сусанина» Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул. Градоначальник сказал, что не видит в этом смысла.
Конец барака:
Жильцы барака на проезде Чапаева перебрались в новые квартиры. Получила квартиру-студию и ижевчанка Анастасия Вотинцева. Напомним, именно она пожаловалась на состояние дома президенту России Владимиру Путину.
Сбежавший ребенок:
Двухлетний мальчик в Воткинске ушел из детского сада в магазин. За ним недосмотрела воспитательница, которая вывела малышей на прогулку. Виновных в произошедшем привлекли к ответственности.
Покинул пост:
Ильдар Бикбулатов покинул пост первого замглавы администрации Ижевска. Сегодня он отработал последний день. Свою должность Бикбулатов занимал с октября пятнадцатого года.