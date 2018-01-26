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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:25, 26 января, 2018
      18:25, 26 января, 2018
      385
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      #медицина\n#дети\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#жилье\n#недвижимость\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#новости
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      Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин», по традиции, подводят итоги прошедших пяти дней.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Особые меры:

      В понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов пригрозил главврачам мерами «не рекомендательного характера». Он остался недоволен тем, что номерки в поликлиниках и стоматологиях слишком быстро заканчиваются.

      Перенос столицы:

      Во вторник в прямом эфире «Сусанина» Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул. Градоначальник сказал, что не видит в этом смысла.

      Конец барака:

      Жильцы барака на проезде Чапаева перебрались в новые квартиры. Получила квартиру-студию и ижевчанка Анастасия Вотинцева. Напомним, именно она пожаловалась на состояние дома президенту России Владимиру Путину.

      Сбежавший ребенок:

      Двухлетний мальчик в Воткинске ушел из детского сада в магазин. За ним недосмотрела воспитательница, которая вывела малышей на прогулку. Виновных в произошедшем привлекли к ответственности.

      Покинул пост:

      Ильдар Бикбулатов покинул пост первого замглавы администрации Ижевска. Сегодня он отработал последний день. Свою должность Бикбулатов занимал с октября пятнадцатого года.

      18:25, 26 января, 2018
      385
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      #медицина\n#дети\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#жилье\n#недвижимость\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#новости

       

       

       

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