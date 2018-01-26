Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин», по традиции, подводят итоги прошедших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Особые меры:

В понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов пригрозил главврачам мерами «не рекомендательного характера». Он остался недоволен тем, что номерки в поликлиниках и стоматологиях слишком быстро заканчиваются.

Перенос столицы:

Во вторник в прямом эфире «Сусанина» Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул. Градоначальник сказал, что не видит в этом смысла.

Конец барака:

Жильцы барака на проезде Чапаева перебрались в новые квартиры. Получила квартиру-студию и ижевчанка Анастасия Вотинцева. Напомним, именно она пожаловалась на состояние дома президенту России Владимиру Путину.

Сбежавший ребенок:

Двухлетний мальчик в Воткинске ушел из детского сада в магазин. За ним недосмотрела воспитательница, которая вывела малышей на прогулку. Виновных в произошедшем привлекли к ответственности.

Покинул пост:

Ильдар Бикбулатов покинул пост первого замглавы администрации Ижевска. Сегодня он отработал последний день. Свою должность Бикбулатов занимал с октября пятнадцатого года.