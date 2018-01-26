По его словам, в 2017 году жилплощадь получили только 186 детей.

Ижевск. Удмуртия. Михаил Бабич обратил внимание властей Удмуртии на проблему недостатка жилья для детей-сирот. По словам полпреда Президента России в ПФО, в 2017 году жилплощадь получили только 186 детей.

«Застаревшая проблема - дети-сироты. В органах опеки и попечительства на учете стоит 3700 детей-сирот, которые ждут жилье. По итогам 2017 года всего 186 детей получили жилье», - сказал Михаил Бабич. Он также отметил, что подобные темпы являются низкими.

«Все ваши оценки и замечания в наш адрес абсолютно справедливые. Людей не должно интересовать сколько, у нас госдолг и дефицит. Мы должны свои обязанности выполнять, что касается детей-сирот и многодетных семей», - сказал Александр Бречалов.