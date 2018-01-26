В Ижевске пройдет XI конкурс снежных фигур «Белый фестиваль»

В этом году его темой станет «Сделано в Удмуртии».

Ижевск. Удмуртия. XI открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году он посвящен 55-летию Индустриального района и его темой станет «Сделано в Удмуртии».

Участниками мероприятия могут стать любительские и профессиональные команды в составе от 2 до 5 человек: семейные команды, команды организаций, учебных заведений, детских садов и другие.

Заявки принимаются до 13 февраля. Сам конкурс состоится 17 февраля в парке Космонавтов.

Победители фестиваля будут поощрены туристической путевкой на 5 человек, занявшие 2, 3 места и победители в номинациях получат билеты на посещение культурно-развлекательных центров Ижевска. Участники «Белого фестиваля-2018» награждаются дипломами.

Дополнительная информация по телефонам 550-770, 45-75-66, центр русской культуры «Русский Дом».