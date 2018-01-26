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      В Ижевске пройдет XI конкурс снежных фигур «Белый фестиваль»

      08:30, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      08:30, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      356
      0
      #культура\n#общество\n#досуг\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#досуг в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      356
      0

      В этом году его темой станет «Сделано в Удмуртии».

      Ижевск. Удмуртия. XI открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году он посвящен 55-летию Индустриального района и его темой станет «Сделано в Удмуртии».

      Участниками мероприятия могут стать любительские и профессиональные команды в составе от 2 до 5 человек: семейные команды, команды организаций, учебных заведений, детских садов и другие.

      Заявки принимаются до 13 февраля. Сам конкурс состоится 17 февраля в парке Космонавтов.

      Победители фестиваля будут поощрены туристической путевкой на 5 человек, занявшие 2, 3 места и победители в номинациях получат билеты на посещение культурно-развлекательных центров Ижевска. Участники «Белого фестиваля-2018» награждаются дипломами.

      Дополнительная информация по телефонам 550-770, 45-75-66, центр русской культуры «Русский Дом». 

      08:30, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      356
      0
      #культура\n#общество\n#досуг\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#досуг в Ижевске

       

       

       

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