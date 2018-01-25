Удмуртия в минуту: суд над экс-главой администрации Воткинского района и Татьянин день

Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошел к концу рабочий четверг, 25 января. О самых интересных новостях дня читайте в традиционном обзоре от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Злоупотребление полномочиями:

Бывший глава администрации Воткинского района предстанет перед судом. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Владимиру Макарову грозит до 10 лет лишения свободы.

Работают без нарушения?

Антимонопольщики в Удмуртии возбудили 6 дел против регионального фонда капремонта. Специалисты остались недовольным проведением конкурсов. Однако в фонде заявили, что нарушений в работе не допускали.

Поддельные документы:

Жительница Кирова купила земельный участок в Удмуртии на украденный маткапитал. Женщина подделала документы о рождении второго ребенка и получила сертификат на 453 тыс. рублей.

Дорожная авария:

Два человека пострадали в ДТП в Кезском районе. Водитель «Митсубиси» выехал на встречную полосу и протаранил «Шевроле». В результате травмы получили пассажиры второго авто. Их отвезли в больницу.

День студента:

В Удмуртии студенты отметили Татьянин день. В Ижевске прошли праздничные гуляния на бульваре Гоголя. Кроме того, состоялся традиционный бал.