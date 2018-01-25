По итогам проверки нарушений в работе фонда не найдено.

Ижевск. Удмуртия. Фонд капремонта ответил на сообщение УФАС Удмуртии о возбуждении шести дел. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее управление разместило такую информацию на своём сайте.

Как сообщили в фонде капремонта, удмуртское УФАС не нашло нарушений в работе фонда, что было отражено в акте проверки. Также в организацию не поступало актов, уведомлений и других официальных документов о возбуждении дел.

«Выбор подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт в доме, проходит на независимой государственной площадке в электронном виде. И Фонд не может влиять на этот выбор», - отметили в организации.