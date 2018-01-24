Центр робототехники в Удмуртии оштрафовали на 3,8 млн рублей

Компания пыталась оспорить наложенный штраф.

Ижевск. Удмуртия. Республиканский Центр робототехники в Удмуртии обязали выплатить штраф в размере 3,868 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Удмуртской Республике.

По данным надзорного органа, Арбитражный суд Удмуртии поддержал решение регионального УФАС о наложении штрафа на центр робототехники «за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения».

Как выяснили сотрудники управления, заявки от лица центра на участие в нескольких закупках, проведенных Ижевским государственном техническим университетом, подавали сами сотрудники вуза.

«Не согласившись с размером наложенного штрафа, общество обжаловало постановление», - говорится в сообщении.

Однако Арбитражный суд встал на сторону антимонопольщиков.