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      Центр робототехники в Удмуртии оштрафовали на 3,8 млн рублей

      15:30, 24 января, 2018
      15:30, 24 января, 2018
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#штраф
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      Компания пыталась оспорить наложенный штраф.

      Ижевск. Удмуртия. Республиканский Центр робототехники в Удмуртии обязали выплатить штраф в размере 3,868 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Удмуртской Республике.

      По данным надзорного органа, Арбитражный суд Удмуртии поддержал решение регионального УФАС о наложении штрафа на центр робототехники «за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения».

      Как выяснили сотрудники управления, заявки от лица центра на участие в нескольких закупках, проведенных Ижевским государственном техническим университетом, подавали сами сотрудники вуза.

      «Не согласившись с размером наложенного штрафа, общество обжаловало постановление», - говорится в сообщении.

      Однако Арбитражный суд встал на сторону антимонопольщиков.

      15:30, 24 января, 2018
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#штраф

       

       

       

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