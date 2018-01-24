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      УФАС Удмуртии возбудило 6 дел против регионального «Фонда капремонта»

      13:37, 24 января, 2018
      13:37, 24 января, 2018
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      #ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#капремонт
      Фото: ИА Сусанин
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      Фонд заключал контракты с подрядчиками, предоставившими обеспечение исполнения контракта в недостаточном объеме.

      Ижевск. Удмуртия. Управление федеральной антимонопольной службы Удмуртии возбудило 6 дел против регионального «Фонда капремонта». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

      «Установлен ряд конкурсов, проведенных фондом в октябре-ноябре 2016 года, в которых фонд заключал контракты с подрядчиками, предоставившими обеспечение исполнения контракта в недостаточном объеме», - говорится в сообщении.

      В нескольких случаях фонд заключал по два договора подряда на разные суммы и разный объем работ.

      Дела возбудили по части 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции» («Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений»).

      13:37, 24 января, 2018
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      0
      #ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#капремонт

       

       

       

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