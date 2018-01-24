УФАС Удмуртии возбудило 6 дел против регионального «Фонда капремонта»

Фонд заключал контракты с подрядчиками, предоставившими обеспечение исполнения контракта в недостаточном объеме.

Ижевск. Удмуртия. Управление федеральной антимонопольной службы Удмуртии возбудило 6 дел против регионального «Фонда капремонта». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Установлен ряд конкурсов, проведенных фондом в октябре-ноябре 2016 года, в которых фонд заключал контракты с подрядчиками, предоставившими обеспечение исполнения контракта в недостаточном объеме», - говорится в сообщении.

В нескольких случаях фонд заключал по два договора подряда на разные суммы и разный объем работ.

Дела возбудили по части 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции» («Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений»).