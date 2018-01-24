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      Пожар в Удмуртии, новая китайская стена и переэкзаменовка водителей: что произошло минувшей ночью

      08:00, 24 января, 2018
      Анна Торхова
      08:00, 24 января, 2018
      Анна Торхова
      728
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#Китай\n#полиция\n#ПДД\n#Удмуртия\n#Оскар\n#баня\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      728
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среда, 24 января. Корреспонденты «Сусанина» предлагают начать это утро с традиционного обзора новостей.

      Пожар:

      В деревне Новая Казмаска Завьяловского района сгорел жилой дом. Пожар произошел вечером 23 января. Огонь повредил и стену соседнего дома.

      К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь тушили около 40 минут.

      Новая жизнь бани №3 в Ижевске:

      Власти города планируют отремонтировать старейшую баню №3 в Ижевске. На реконструкцию и газификацию потребуется около 60-70 млн рублей. Работы проведут в течение полутора лет.

      Проект новой парной на Коммунаров предоставила компания «Уфимские бани».

      На сегодняшний день в Ижевске работают три городские бани.

      Снова экзамен:

      Водителей при замене прав могут заставить сдавать экзамен на знание ПДД. В настоящее время такое предложение рассматривается в ГИБДД, пишут Известия.

      В документе отмечается, что водители, которым уже нужно менять права, получили их в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения водителей был не таким строгим, как сейчас. Автолюбителей необходимо проверять на знание актуальных правил.

      Помимо этого, автошколы предлагают ужесточить требования к медсправкам, которые подтверждают, что водитель может сесть за руль. По их требованиям, водитель должен возить эту справку с собой, а сотрудник ГИБДД будет вправе проверить её наличие.

      Напомним, сейчас водители получают права сроком на 10 лет.

      Китайская стена-2:

      В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая построят ещё одну китайскую стену. Её длина составит около 5700 км, пишет Российская Газета.

      Стену решили возвести в целях безопасности и защиты населения от экстремистов. Ещё в марте 2017 года председатель КНР Си Цзиньпинь призвал власти СУАР рассмотреть вопрос о строительстве «великой железной стены». Прчиной этому стали воюющие в составе ДАИШ в Ираке уйгуры, которые пригрозили «вернуться домой и пролить кровь рекой». Отметим, что практически все боевики из Китая являются уроженцами этого автономного района.

      Номинанты на «Оскар»:

      В категории «Лучшая женская роль» номинантами на премию «Оскар» стали: актрисы Сирша Ронан («Леди Бёрд») и Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), пишет RT.
      Также, за награду смогут побороться Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тоня против всех»), Мерил Стрип («Секретное досье»).

      За «Лучшую мужскую роль» на премию номинированы: Гари Олдман («Тёмные времена»), Тимоти Чаламет («Зови меня своим именем»), Джеймс Франко («Горе-творец»), Дэниел Калуя («Прочь»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить») и Дэнзел Вашингтон («Роман Израэл»).

      08:00, 24 января, 2018
      Анна Торхова
      728
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#Китай\n#полиция\n#ПДД\n#Удмуртия\n#Оскар\n#баня\n#пожар

       

       

       

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