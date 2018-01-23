Речь идет об оплате штрафов ГИБДД и госпошлин, связанных с услугами Госавтоинспекции.

Ижевск. Удмуртия. Более 70 млн рублей сэкономили жители Удмуртии с помощью портала Госуслуг. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, речь идет об оплате штрафов ГИБДД и госпошлин, связанных с услугами Госавтоинспекции.

«Воспользовавшиеся Единым порталом госуслуг смогли сэкономить около 11 млн рублей при уплате госпошлин. По данным УГИБДД, оплачивая государственные пошлины за услуги ГИБДД экономия составила 33 млн рублей. На штрафах ГИБДД, оплаченных через портал, жители региона сэкономили около 28 млн рублей», - говорится в сообщении.

В МВД напоминают, что, зарегистрировавшись на портале Госуслуг, жители Удмуртии смогут быстро и без очередей подавать заявления на получение услуг, оплачивать пошлину со скидкой 30 %, а также получат возможность оперативно получать информацию о наложенных административных штрафах в области дорожного движения, оплачивая их в течение 20 суток с момента привлечения к административной ответственности со скидкой 50 %.