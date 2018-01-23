Концерт в Ижевске, воссоединение Минни и Микки Маусов и приостановка производств ради футбола: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре вторник, 23 января. По традиции, начинаем утро с обзора самых интересных событий.

Глава Сарапула в гостях у «Сусанина»:

23 января в прямом эфире информагентства «Сусанин» глава Сарапула Александр Ессен ответит на самые волнующие и важные вопросы. Трансляция начнется в 17:00.

Концерт:

В Ижевске 23 января пройдет концерт государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики «Европейский романтизм». На сцене дома молодежи артисты исполнят: увертюру к опере «Сорока-воровка», увертюру «Рюи Блаз», «Павана» и концерт для кларнета с оркестром №2.

Минни снова c Микки:

Героиня мультфильмов Disney Минни Маус получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. В отличие от Микки, награду она получила на 40 лет позже, пишет Лента со ссылкой на Variety.

В 2018 году персонажу исполняется 90 лет. Впервые возлюбленная Микки появилась на экранах в 1928 году в первом звуковом мультфильме студии Disney «Пароходик Вилли».

Героиня Disney всегда отличалась своими нарядами. В 2013 году у Минни Маус появилось первое за всю историю ее существования дизайнерское платье. Наряд изготовил модный дом Lanvin.

Отметим, на Аллее славы именные звезды уже имеют: Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка, Винни-Пух, Шрек, Симпсоны и другие мультипликационные песронажи.

Добрая душа:

Россия добровольно внесла в Управление ООН по контртерроризму 2 млн долларов. Об этом пишут Известия.

Как сообщает дипмиссия, это связано с тем, что у нового управления много сложных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам.

Теперь Россия будет ежегодно направлять в Управление ООН 500 тыс. долларов.

Всё ради футбола:

ФСБ начало рассылать крупным предприятиям предписания о приостановке производства. Как пишет РБК, это касается тех регионов, где проводится Чемпионат мира по футболу.

Если полностью прекратить работу какого-либо из предприятий не удастся, то необходимо направить в «штаб» объяснение и указать возможные последствия в случае катастрофы.

Правительство требует временной остановки тех цехов и участков, которые несут особую опасность и могут привести к аварийным ситуациям.

В основном это касается предприятий, которые работают в области атомной энергии, использования источников ионизирующего излучения, включенные в регистр «потенциально опасных химических и биологических веществ» и другие.

Так, например, на Кстовском НПЗ сообщили, что выполнить такие требования невозможно, из-за того что производственный цикл носит непрерывный характер.

Напомним, Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.