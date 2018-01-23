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      Концерт в Ижевске, воссоединение Минни и Микки Маусов и приостановка производств ради футбола: что произошло минувшей ночью

      08:00, 23 января, 2018
      08:00, 23 января, 2018
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      #Ижевск\n#ООН\n#футбол\n#Удмуртия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира в России.\n#мультфильмы
      Фото: pixabay.com
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      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре вторник, 23 января. По традиции, начинаем утро с обзора самых интересных событий.

      Глава Сарапула в гостях у «Сусанина»:

      23 января в прямом эфире информагентства «Сусанин» глава Сарапула Александр Ессен ответит на самые волнующие и важные вопросы. Трансляция начнется в 17:00.

      Концерт:

      В Ижевске 23 января пройдет концерт государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики «Европейский романтизм». На сцене дома молодежи артисты исполнят: увертюру к опере «Сорока-воровка», увертюру «Рюи Блаз», «Павана» и концерт для кларнета с оркестром №2.

      Минни снова c Микки:

      Героиня мультфильмов Disney Минни Маус получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. В отличие от Микки, награду она получила на 40 лет позже, пишет Лента со ссылкой на  Variety.

      В 2018 году персонажу исполняется 90 лет. Впервые возлюбленная Микки появилась на экранах в 1928 году в первом звуковом мультфильме студии Disney «Пароходик Вилли».

      Героиня Disney всегда отличалась своими нарядами. В 2013 году у Минни Маус появилось первое за всю историю ее существования дизайнерское платье. Наряд изготовил модный дом  Lanvin.

      Отметим, на Аллее славы именные звезды уже имеют: Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка, Винни-Пух, Шрек, Симпсоны и другие мультипликационные песронажи.

      Добрая душа:

      Россия добровольно внесла в Управление ООН по контртерроризму 2 млн долларов. Об этом пишут Известия.

      Как сообщает дипмиссия, это связано с тем, что у нового управления много сложных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам.

      Теперь Россия будет ежегодно направлять в Управление ООН 500 тыс. долларов.

      Всё ради футбола:

      ФСБ начало рассылать крупным предприятиям предписания о приостановке производства. Как пишет РБК, это касается тех регионов, где проводится Чемпионат мира по футболу.

      Если полностью прекратить работу какого-либо из предприятий не удастся, то необходимо направить в «штаб» объяснение и указать возможные последствия в случае катастрофы.

      Правительство требует временной остановки тех цехов и участков, которые несут особую опасность и могут привести к аварийным ситуациям.

      В основном это касается предприятий, которые работают в области атомной энергии, использования источников ионизирующего излучения, включенные в регистр «потенциально опасных химических и биологических веществ» и другие.

      Так, например, на Кстовском НПЗ сообщили, что выполнить такие требования невозможно, из-за того что производственный цикл носит непрерывный характер.

      Напомним, Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

      08:00, 23 января, 2018
      332
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      #Ижевск\n#ООН\n#футбол\n#Удмуртия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира в России.\n#мультфильмы

       

       

       

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