Информационные итоги понедельника.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги первого рабочего дня недели. Так, в понедельник, 22 января, глава Удмуртии Александр Бречалов пригрозил главврачам мерами «не рекомендательного характера». Руководитель региона остался недоволен тем, что номерки в поликлиниках и стоматологиях слишком быстро заканчиваются.

Удмуртия в минуту: отсутствие талончиков в больницах и метели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Порыв:

Серьезный порыв произошел утром понедельника в Ижевске. Холодная вода затопила двор на улице 7-я Подлесная. Ликвидировать аварию планировалось к вечеру.

Ремонт мостов:

В Удмуртии отремонтировали два моста благодаря системе «Платон». Речь идет об объектах на реках Кильмезь и Чепца. На ремонт потребовалось около 105 млн рублей.

Смертельное ДТП:

Два человека погибли в аварии на дороге Ижевск – Воткинск. ДТП произошло в понедельник. На трассе столкнулись «Лада Гранта» и «Ока». Оба водителя скончались на месте. Пассажирка «Лады» попала в больницу.

О погоде:

Снегопады и ветер сохранятся в Удмуртии до четверга. Дневные температуры существенно не изменятся. Метели приведут к снежным заносам на дорогах, автолюбителей попросили быть внимательнее.