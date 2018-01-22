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      Удмуртия в минуту: отсутствие талончиков в больницах и метели

      18:00, 22 января, 2018
      18:00, 22 января, 2018
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      #медицина\n#дороги\n#ЖКХ\n#ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия
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      Информационные итоги понедельника.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги первого рабочего дня недели. Так, в понедельник, 22 января, глава Удмуртии Александр Бречалов пригрозил главврачам мерами «не рекомендательного характера». Руководитель региона остался недоволен тем, что номерки в поликлиниках и стоматологиях слишком быстро заканчиваются.

      Удмуртия в минуту: отсутствие талончиков в больницах и метели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Порыв:

      Серьезный порыв произошел утром понедельника в Ижевске. Холодная вода затопила двор на улице 7-я Подлесная. Ликвидировать аварию планировалось к вечеру.

      Ремонт мостов:

      В Удмуртии отремонтировали два моста благодаря системе «Платон». Речь идет об объектах на реках Кильмезь и Чепца. На ремонт потребовалось около 105 млн рублей.

      Смертельное ДТП:

      Два человека погибли в аварии на дороге Ижевск – Воткинск. ДТП произошло в понедельник. На трассе столкнулись «Лада Гранта» и «Ока». Оба водителя скончались на месте. Пассажирка «Лады» попала в больницу.

      О погоде:

      Снегопады и ветер сохранятся в Удмуртии до четверга. Дневные температуры существенно не изменятся. Метели приведут к снежным заносам на дорогах, автолюбителей попросили быть внимательнее.

      18:00, 22 января, 2018
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      #медицина\n#дороги\n#ЖКХ\n#ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия

       

       

       

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