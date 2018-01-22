Александр Бречалов: разделять центр декоративно-прикладного искусства в Ижевске не планируется

Жители рассказали руководителю региона о слухах, которые он опроверг.

Ижевск. Удмуртия. Разделять Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел в Ижевске не планируется. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в прямом эфире ИА «Удмуртия».

Жители рассказали руководителю региона о слухах о разделении организации, закрытии некоторых направлений, таких, как художественная обработка соломки и плетение из соснового корня.

«Я на знаю, откуда появляются слухи. По всей видимости, кому-то очень хочется остаться в прежнем формате, когда бюджет Удмуртской Республики давал более чем достаточно средств, а доход от реализации изделий был очень скудным. <…> Никаких сокращений, никаких разделений, никаких ликвидаций направлений – этого не будет. Наоборот, мы будем поддерживать и развивать декоративно-прикладное искусство и ремесла наши. Это ценность республики», - отметил Бречалов.

По его словам, направления декоративно-прикладного искусства нужно развивать, потому что это дополнительный источник финансирования: «Вы знаете, что на центральном вокзале открыт павильон «Сделано в Удмуртии», там будут продаваться изделия как раз-таки центра ДПИ».