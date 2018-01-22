Ответственность, коммуникабельность и грамотная речь: какие сотрудники нужны компаниям Удмуртии

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные в республике.

Ижевск. Удмуртия. Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в Удмуртии. Самыми часто встречающимися требованиями стали ответственность (24%), коммуникабельность (13%) и грамотная речь (10%).

Немного отстают от топ-3 требований соискателей умение работать в команде (7%) и стрессоустойчивость (7%).

«Это личные качества, наличие которых работодатели указывали как очень желательные в вакансиях. Интересно, что тройка лидеров по личным качествам не меняется в зависимости от региона Поволжья», комментирует ведущий менеджер по PR HeadHunter Поволжье Екатерина Агапова.





Меньше всего интереса у работодателей республики вызывают честные, креативные и трудолюбивые кандидаты, а также те, кто умеет работать в режиме многозадачности.

Если же посмотреть на профессиональные качества, то для многих компаний все еще актуально, чтобы кандидаты уверенно владели ПК. Это требование указано в 19% проанализированных вакансий, на второй строчке знание английского языка (7%) на третьей навык - «ведения деловых переговоров» - 5%».