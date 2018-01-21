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      Первым заместителем прокурора Удмуртии назначен Иван Грибов

      14:20, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      14:20, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      948
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Пенза\n#Генпрокуратура\n#назначения
      948
      0

      Ранее старший советник юстиции работал заместителем прокурора Пензенской области.

      Ижевск. Удмуртия. Первым заместителем прокурора Удмуртии назначен Иван Грибов. Ранее старший советник юстиции работал заместителем прокурора Пензенской области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

      Наша справка:

      Грибов Иван Владимирович 

      Родился в 1975 году в селе Краснояр Моркинского района Марийской АССР.

      В 1997 году окончил обучение в Саратовской государственной академии права по специальности «юриспруденция».

      С августа 1997 года проходит службу в органах прокуратуры.

      Состоял в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского района, прокурора Пензенского района Пензенской области.

      В октябре 2012 был назначен на должность заместителя прокурора Пензенской области.

      За примерное исполнение служебных обязанностей приказами Генпрокурора Российской Федерации награждён нагрудным знаком «За безупречную службу», нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». Неоднократно поощрялся приказами прокурора Пензенской области.

      Имеет учёную степень «кандидат юридических наук». 

      14:20, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      948
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Пенза\n#Генпрокуратура\n#назначения

       

       

       

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