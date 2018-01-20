Компания предоставляла недостоверные сведения о среднесуточном пассажиропотоке.

Ижевск. Удмуртия. «Автовокзалы Удмуртии» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере транспортной безопасности. Дело в том, что «Автовокзалы Удмуртии» предоставляли недостоверные сведения о среднесуточном пассажиропотоке в 2016 и 2017 годах. Из-за этого специалисты не Федерального дорожного агентства не смогли внести автостанции Удмуртии в Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры.

«Данное нарушение создает реальную угрозу безопасности граждан и возникновения чрезвычайной ситуации», - отмечается в сообщении.