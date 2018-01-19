Удмуртия в минуту: главные новости недели

Обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Замена:

Во второй городской больнице Ижевска поменяется руководство. В понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в медучреждении необходимо навести порядок

Уникальная находка:

Во вторник стало известно, что по надгробной плите первого ижевского архитектора Семена Дудина двадцать лет ездили автомобили. Нашли артефакт случайно после пожара на огороде, где он лежал все это время.

Хлопок газа:

В среду в жилом доме на улице Пушкинской произошел хлопок газа. В результате погибла женщина, находившаяся в квартире. У нее осталось четверо детей. Специалисты обследовали дом и не выявили разрушений.

Назначение:

Исполняющей обязанности главы Воткинска назначена Ольга Сорокина. Решение приняли на заседании гордумы. Также депутаты приняли отставку бывшего градоначальника - Владимира Перевозчикова. Сорокина была его заместителем.

Гибель на пожаре:

В пятницу следователи начали проверку после гибели мужчины на пожаре. Пламя вспыхнуло в многоэтажке на улице Коммунаров. Причиной пожара могло стать курение в нетрезвом состоянии.