Фотообзор: крещенские купания в Ижевске

В ночь с 18 на 19 января в 62 населенных пунктах Удмуртской Республики были проведены мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняло участие около 24 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 18 на 19 января в 62 населенных пунктах Удмуртской Республики были проведены мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняло участие около 24 тыс. человек. В том числе 9,5 тыс. человек в Ижевске.

Ну и будем теперь говорить, по традиции окунулся в прорубь #крещение #зима #Ижевск 3 Likes, 4 Comments - Nikita Agafonov (@ni.a.i) on Instagram: "Ну и будем теперь говорить, по традиции окунулся в прорубь #крещение #зима #Ижевск"

Освящение воды в Ижевском пруду - 2018 ! Крещение Господне ! С Праздником ! #крещениегосподне2018 #ижевск #ижевскийпруд #крещениеижевск #освящениеводы #крещениеижевск #максимлобач 12 Likes, 1 Comments - ВЕДУЩИЙ Лобач Ижевск Свадьба (@max_lobach) on Instagram: "Освящение воды в Ижевском пруду - 2018 ! Крещение Господне ! С Праздником !..."

А на усадьбе Мумы Дор уже всё готово к встрече гостей на крещенские купания! #станьлучше #крещение #крещение2018 #станьчистдушой #мумыдор #святаявода #крещениеижевск #иордань #людидлялюдей 25 Likes, 1 Comments - Михаил Михайлов (@miha_nick_miha) on Instagram: "А на усадьбе Мумы Дор уже всё готово к встрече гостей на крещенские купания! #станьлучше #крещение..."