Фотообзор: крещенские купания в Ижевске

В ночь с 18 на 19 января в 62 населенных пунктах Удмуртской Республики были проведены мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняло участие около 24 тыс. человек.
Ижевск. Удмуртия. В ночь с 18 на 19 января в 62 населенных пунктах Удмуртской Республики были проведены мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня. В них приняло участие около 24 тыс. человек. В том числе 9,5 тыс. человек в Ижевске.
Ну и будем теперь говорить, по традиции окунулся в прорубь #крещение #зима #Ижевск
3 Likes, 4 Comments - Nikita Agafonov (@ni.a.i) on Instagram: "Ну и будем теперь говорить, по традиции окунулся в прорубь #крещение #зима #Ижевск"
Освящение воды в Ижевском пруду - 2018 ! Крещение Господне ! С Праздником ! #крещениегосподне2018 #ижевск #ижевскийпруд #крещениеижевск #освящениеводы #крещениеижевск #максимлобач
12 Likes, 1 Comments - ВЕДУЩИЙ Лобач Ижевск Свадьба (@max_lobach) on Instagram: "Освящение воды в Ижевском пруду - 2018 ! Крещение Господне ! С Праздником !..."
С крещением всех друзья!!!! Всё теперь я безгрешная) Сегодня первый раз в своей жизни.... и я вам скажу это так здорово ощущение не передать словами... просто ... Теперь каждый год на крещение . . . #скрещениемвсех #новыйгодновыечудеса #новокузнецк #всевсе #счастьяздоровья #россия #святойпраздник #сочи #москва #пятигорск #волгоград #ижевск #омск #томск #новосибирск
41 Likes, 14 Comments - Ольга (@olga.chocolate) on Instagram: "С крещением всех друзья!!!! Всё теперь я безгрешная) Сегодня первый раз в своей жизни.... и я..."
А на усадьбе Мумы Дор уже всё готово к встрече гостей на крещенские купания! #станьлучше #крещение #крещение2018 #станьчистдушой #мумыдор #святаявода #крещениеижевск #иордань #людидлялюдей
25 Likes, 1 Comments - Михаил Михайлов (@miha_nick_miha) on Instagram: "А на усадьбе Мумы Дор уже всё готово к встрече гостей на крещенские купания! #станьлучше #крещение..."
Я побежала #крещение #крещениеижевск
72 Likes, 5 Comments - Tatiana Sashina (@tanyuschas) on Instagram: "Я побежала #крещение #крещениеижевск"
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