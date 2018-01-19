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      Крещенские купания, нападение на детей в школе Улан-Удэ и умная зубная щетка: что произошло минувшей ночью

      08:10, 19 января, 2018
      08:10, 19 января, 2018
      594
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Крещение\n#школы\n#новые технологии\n#пожар
      Фото: susanin.news
      594
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      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день недели советуем начать с чашки ароматного кофе и новостей о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Крещенские купания:

      Православные Удмуртии празднуют Крещение Господне. Минувшей ночью в храмах прошли службы. Кроме того, тысячи жителей республики пришли к купелям, чтобы окунуться в освященную воду.

      Пожар на Советской:

      Деревянный дом загорелся на улице Советской. Об этом сообщили очевидцы в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

       

       

       

       

      Пожар произошел в ночь с четверга на пятницу, 19 января. Причины произошедшего пока устанавливают.

      Нападение на школу:

      Подросток в поселке Сосновый бор (Республика Бурятия) ворвался в школу с топором и «коктейлем Молотова». Он напал на детей, учительницу и устроил в здании пожар.

      «Пострадали четыре человека: одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение. Все они доставлены в медучреждения», — цитирует Эхо Москвы слова представителя регионального Минздрава.

      Нападавшего доставили в больницу в Улан-Уде, двое пострадавших сейчас находятся в военном госпитале в поселке Сосновый Бор.

      «Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

      Курсантская солидарность:

      Молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России» сняли пародийное видео под песню Satisfaction. Таким способом они решили поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), пишет Газета.

      В ролике участники клипа танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем, подражая героям недавно выложенного в сеть клипа курсантов УИГА. Тем не менее, они стараются не показывать свои лица.

      МЧС РОССИИ SATISFACTION КЛИП ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

      В поддержку ульяновский институт гражданской авиации УВАУГА

      Напомним, ранее подобный ролик стал причиной отчисления нескольких курсантов УИГА.

      Умная зубная щетка:

      Компания Apple представила новый девайс - умную зубную щётку. Гаджет был разработан совместно с производителем продуктов для гигиены рта Colgate, пишет Life.

      Стоимость смарт-щётки составляет около 5,5 тыс. рублей. Судя по описанию, девайс умеет составлять карту рта и следить за тем, как тщательно пользователь чистит зубы. Данные передаются в приложение Colgate Connect через Bluetooth.

      Для детей предусмотрена мини-игра — за правильную и регулярную чистку зубов приложение дарит виртуальные монетки. Смарт-щётка работает только с iPhone, приобрести девайс можно эксклюзивно в магазинах Apple.

      08:10, 19 января, 2018
      594
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Крещение\n#школы\n#новые технологии\n#пожар

       

       

       

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