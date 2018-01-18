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      Удмуртия в минуту: сохранение культурного наследия Сарапула и жалоба властей Ижевска

      18:40, 18 января, 2018
      18:40, 18 января, 2018
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      #Владимир Путин\n#здоровье\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#погода\n#власть и чиновники\n#депутаты\n#Удмуртия\n#новости\n#Крещение
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      Традиционный обзор самых интересных новостей четверга, 18 января.

      Ижевск. Удмуртия. Еще один рабочий день подошел к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей четверга, 18 января.

      Удмуртия в минуту: сохранение культурного наследия Сарапула и жалоба властей Ижевска

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Наследие:

      Президенту России Владимиру Путину представили проект по сохранению культурного наследия Сарапула. В частности, главе государства рассказали о создании Фонда развития города.

      Жалоба властей:

      Гордума Ижевска подала апелляционную жалобу в Верховный суд Удмуртии. Власти не согласились с иском прокуратуры, которая требует лишить мандатов шестерых депутатов за нарушения в декларациях о доходах.

      Назначение:

      Исполняющей обязанности главы Воткинска назначена Ольга Сорокина. Решение приняли на заседании гордумы. Ранее она занимала пост замглавы администрации города по экономике, финансам и инвестициям.

      Купание в проруби:

      В крещенский сочельник спасатели и медики напомнили жителям Удмуртии о безопасности во время купаний. Так, не стоит нырять в прорубь с головой. А после купания лучше выпить горячий чай.

      Крещенские морозы:

      В Удмуртию пришли Крещенские морозы. Ближайшие две ночи станут наиболее холодными на этой неделе. А в субботу в республику придет потепление.

      18:40, 18 января, 2018
      520
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      #Владимир Путин\n#здоровье\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#погода\n#власть и чиновники\n#депутаты\n#Удмуртия\n#новости\n#Крещение

       

       

       

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