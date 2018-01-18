Традиционный обзор самых интересных новостей четверга, 18 января.

Ижевск. Удмуртия. Еще один рабочий день подошел к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей четверга, 18 января.

Удмуртия в минуту: сохранение культурного наследия Сарапула и жалоба властей Ижевска Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Наследие:

Президенту России Владимиру Путину представили проект по сохранению культурного наследия Сарапула. В частности, главе государства рассказали о создании Фонда развития города.

Жалоба властей:

Гордума Ижевска подала апелляционную жалобу в Верховный суд Удмуртии. Власти не согласились с иском прокуратуры, которая требует лишить мандатов шестерых депутатов за нарушения в декларациях о доходах.

Назначение:

Исполняющей обязанности главы Воткинска назначена Ольга Сорокина. Решение приняли на заседании гордумы. Ранее она занимала пост замглавы администрации города по экономике, финансам и инвестициям.

Купание в проруби:

В крещенский сочельник спасатели и медики напомнили жителям Удмуртии о безопасности во время купаний. Так, не стоит нырять в прорубь с головой. А после купания лучше выпить горячий чай.

Крещенские морозы:

В Удмуртию пришли Крещенские морозы. Ближайшие две ночи станут наиболее холодными на этой неделе. А в субботу в республику придет потепление.